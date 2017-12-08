США готовят удар по Ирану и России через Иерусалим

Заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, которое казалось бы не имело очевидных оснований, может быть сигналом о «новой» атаке Белого дома на Иран и Россию. Вашингтон пытается обострить ситуацию на Ближнем Востоке и уничтожить те успехи в урегулировании конфликтов, которых удалось достичь Москве за время сирийской кампании. Одновременно Трамп пытается «убить» и другого «зайца» – спастись от собственного импичмента.

Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как полагает ведущий научный сотрудник отдела Израиля Института востоковедения РАН Татьяна Носенко, заявление Трампа – всего лишь «констатация де-факто сложившейся ситуации» в Иерусалиме, где и так находится большинство израильских госучреждений.

«В заявлении не раскрыто никаких содержательных вопросов, которые действительно могли бы способствовать какому-то дальнейшему движению по пути мирного урегулирования. Конкретных предложений оно не несет. Перенос американского посольства из Тель-Авива может затянуться на многие годы», – сказала Носенко.

Она также пояснила, что все американские президенты, начиная с 1995 года, своими указами останавливали закон о переносе посольства США в Иерусалим, который был принят в Конгрессе США.

Вместе с тем Носенко подчеркнула, что несмотря на сомнительный характер заявления Трампа, оно несомненно повлечет «подъем антиамериканских настроении в арабском мире», так как палестинский вопрос остается очень болезненным для региона.

По мнению гендиректора Международного фонда содействия развитию культуры, науки и образования «Гуманизм, прогресс и правопорядок» Юрия Нагерняка, очевидным является то, что американцы, приняли решение разрушить сложившиеся в регионе «конструкции», которые «вяло, но призваны были разрешать вопрос израильско-арабских противоречий, создания Арабского государства».

«В этом регионе серьёзная политическая ситуация. Американцы принимают удар на себя. Возникает вопрос, зачем им это нужно», – продолжил он.

Как считает старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис, важным в выступлении Трампа было то, что признание Иерусалима несет в себе «новый подход».

«Это заявка на новую программу Администрации США? Завернутые в новую упаковку старые идеи, которые уже доказали свою нереалистичность», – сказал он.

Марьясис отметил, что Вашингтон теряет свое влияние в регионе – у США «наметились сложности» в Турции, и даже Израиль пытается сегодня строить свою самостоятельную политику.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко, выразил уверенность, что действия Белого дома напрямую связаны с успехами России на Ближнем Востоке.

«Американцы опасаются увеличения влияния России и Ирана. Встает вопрос, кого им противопоставить. Американцы сразу ищут контрбаланс в своей традиционной англосаксонской логике. Саудовскую Аравию? Она слабовата. Турцию? Пытались, но Турция пока откровенно предпочитает диалог с Россией. Конечно, США заинтересованы, чтобы сирийский конфликт перешел в новое качество, чтобы туда подключился Израиль», – сказал Фененко.

Он также напомнил, что 17 июля этого года израильская сторона уже выступила против соглашения о зонах деэскалации в Сирии, которое было достигнуто между Россией и США, из опасения, что Иран может создать там военные базы. Израиль также заявлял, что будет готов нанести авиаудары по позициям Ирана и по союзным войскам.

«Израиль может столкнуться с формированиями Ирана, с сирийскими правительственными войсками, а там у них (американцев) расчет – как знать, не столкнутся ли они и с Россией», – обратил внимание эксперт.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин согласился, что Штаты готовы пойти на обострение конфликта на Ближнем Востоке, однако выразил уверенность, что это может быть очередной попыткой Трампа провести «маленькую победоносную войну» против собственного импичмента.

«Трампу грозит импичмент. Сейчас это все вступило в финальную фазу, кейс против него сконструирован, там остались мелкие юридические детали. Но Джордж Буш (бывший американский президент) был комедийный персонаж до 11 сентября 2001 года, после чего он стал верховным главнокомандующим, и в 2004 году его переизбрали. Потому что во время войны главнокомандующих не меняют», – обратил внимание эксперт.

По мнению Платошкина, эскалация палестино-израильского конфликта нужна нынешнему американскому президенту для объявления «войны против террора 2.0».

«Возможно, что это решение приведет к нападению на американское посольство, после чего американцы заявят, что за этим стоит Иран и будет создана коалиция для борьбы с Ираном. Трамп хотел маленькую победоносную войну против импичмента, но Северная Корея не подходит – может вломить конкретно. Тысячи трупов – не американский способ ведения войны», – считает эксперт.

Платошкин также подчеркнул, что Россия, которая несомненно является одной из целей этой провокации, должна следовать взвешенной политике. «Они посеяли ветер, сейчас мы должемся бури, а после этого подумаем. Посредничать или нет», – заключил он.

Примечательно, что в регионе действительно очень болезненно восприняли заявление Трампа об Иерусалиме. Чрезвычайный и полномочный посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, выступая сегодня на другой пресс-конференции в Москве, обратил внимание, что многие страны уже выступили с осуждением позиции американского Белого дома и уже назвали Иерусалим оккупированной территорией.

«Даже в Израиле есть те, кто это осуждает. Что касается палестинского руководства и их реакции, прямая реакция выразилась в следующем: сейчас мы уже не согласимся с американской позицией по мирному процессу, как со страной, которая ранее вела его. Мы отвергаем подобный подход», – сказал он.

Посол также сообщил, что Палестина уже начала активную работу, направленную против признания Иерусалима столицей Израиля.

«Предпринимаются оперативные шаги касательно внутри палестинского примирения. Готовится заседание Центрального совета Палестины. Мы благодарим все дружественные нам страны, которые были солидарны с нами и выразили свое недовольство этим американским шагом. Тиллерсон (Рекс Тиллерсон – госсекретарь США) попытался смягчить последствие, но мы выражаем несогласие с поездкой госсекретаря в регион», – заявил посол.

Одновременно Абдель Хафиз Нофаль обратил внимание что события, которые разворачиваются сейчас между Израилем и Палестиной, явно связаны с общей ситуацией в регионе.

Москва, Мария Вяткина

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