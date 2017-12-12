Евросоюз снова готов продлить санкции против России

Евросоюз намерен продлить экономические санкции против России по итогам саммита в ближайший четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС. По его словам, режим ограничений при этом в ближайшие полгода не изменится.

«(Санкции продлят) на шесть месяцев. Насколько я знаю, изменений не будет», – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках и возможных изменениях.

Как предполагается, на саммите ЕС лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон сообщат коллегам о ситуации с выполнением минских договоренностей. Судя по всему, именно этот доклад вновь станет поводом для продления антироссийских санкций.

Напомним, впервые ЕС применил карательные меры в отношении российских компаний и физлиц в 2014 году. Санкции были введены в ответ на присоединение Крыма к России. В Европе посчитали, что Москва незаконно аннексировала полуостров, тем самым нарушив территориальную целостность Украины.

Стоит отметить, что бизнесмены многих европейских стран выступают против антироссийских ограничений. В частности, в Италии лидер партии «Лига Севера» и кандидат на должность премьер-министра страны Маттео Сальвини называл санкции против России безумными и констатировал, что ответные меры Москвы дорого обошлись простым жителям. Общие потери Италии оцениваются в 7 млрд евро.

«Италия потеряла 7 млрд евро из-за безумных антироссийских санкций. В период большого экономического кризиса санкции против Москвы стали фактически самоубийством», – заявлял политик в интервью «Известиям».

Брюссель, Светлана Антонова

Брюссель. Другие новости 12.12.17

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