Привет из Вашингтона: сын Генпрокурора РФ попал под американские санкции

Американские власти внесли в санкционный список имя сына действующего Генерального прокурора России Артема Чайку. Как говорится в пресс-релизе министерства финансов США, такое решение принято в связи с тем, что он использовал служебное положение отца, Юрия Чайки, для получения госконтрактов и оказания давления на конкурентов.

В сообщении приводятся два эпизода 2014 года, которые американские власти сочли достаточными для включения Артема Чайки в «черный список». В частности, упоминаются госконтракт на строительство автомагистрали и получение контроля над государственное каменной гравийной компанией. В обоих случаях некие конкуренты якобы оказались под давлением российского надзорного ведомства, что позволило сыну Генпрокурора заключить эти контракты, утверждает минфин США.

По данным газеты «Ведомости», Артем Чайка является единственным владельцем владелец компании «НК Бердяуш», которая поставляет щебень для «российских железных дорог». Кроме того, у него есть доля в 90% во втором по величине производителе соли в России и 33% в девелоперской компании 3S Property Development.

Напомним, накануне американские власти внесли в санкционный список еще пятерых россиян, в числе которых оказался чеченский лидер Рамзан Кадыров, который, по мнению Вашингтона, якобы может быть причастен к убийству одного из политических оппонентов. Кроме главы Чечни, ограничения коснутся Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени. В пресс-релизе пояснялось, что Майорова, Павлов и Шешеня были замешаны «в преступном сговоре, раскрытом Магнитским». По информации американских властей, Катаев – сотрудник сил безопасности в Чечне – «был замешан в нарушениях против гомосексуалистов в Чечне в течение первой половины 2017 года».

Решение пополнить санкционный список было принято президентом США Дональдом Трампом на основе «Глобального закона Магнитского об ответственности за нарушение прав человека».

Как известно, так называемый «акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская тишина». Первоначально в «черный список» тогда попали сотрудники МВД, судьи, следователи, работники налоговых и пенитенциарных органов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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