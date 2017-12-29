Риски-2018: России придется «отбиваться»

В следующем году России придется столкнуться с трудностями практически на всех международных «полях». Как сказал в интервью РИА «Новый День» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, улучшения отношения с западными «партнерами» ждать не приходится, при этом опасения вызывает также политика Турции и Китая.

«На американском направлении отношения будут ухудшаьтся, санкционные тренды продолжатся. На европейском направлении, к сожалению, с рядом стран также не складываются отношения, хотя, казалось бы, экономическая заинтересованность в России у Европы есть. Прежде всего, это связано с подчиненным отношением Европы к США и стереотипами, которые владеют многими европейскими политиками. К сожалению, преодолеть эти стереотипы в будущем году не удастся», – считает Мухин.

По его словам, на «южном направлении» у РФ тоже есть пара «очень трудных партнеров».

«Прежде всего, Турция, с которой отношения развиваются крайне неравномерно, и это будет серьезной угрозой интересам России в этом регионе», – отметил эксперт.

«Что касается восточного направления – у нас неплохо будут развиваться отношения с Южной Кореей, Японией, Индией, а вот с Китаем ситуация будет очень противоречивая. С одной стороны, Пекин является нашим стратегическим партнером, с другой – проводя свою исключительно национальную политику, не учитывая интересы России, Китай периодически будет вступать в противоречия с курсом, которым идет наша страна», – заключил Мухин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.12.17

Врезался в остановку: возбуждено уголовное дело. / Риски-2018: Первая половина года точно будет сложной. / ЧП в Москве: автобус въехал в остановку, есть жертвы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»