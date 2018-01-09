Ходоки к Путину: в Москве инвалиды по зрению проводят пикеты в защиту своих прав

В Москве инвалиды по зрению проводят одиночные пикеты у приемной президента РФ, заявляя о нарушении их прав руководством Всероссийского общества слепых (ВОС). Активисты московского отделения организации добиваются тщательной проверки действий руководства ВОС, в частности, президента Александра Неумывакина и его заместителей.

Как считают участники пикетов, ВОС, «взяв на себя вопросы социальной защиты и реабилитации инвалидов по зрению в масштабах всей России, не справляется с этой задачей». «Наш пикет – последний способ добиться справедливости и не допустить масштабного социального взрыва», – говорится в пресс-релизе столичного отделения ВОС, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

Активисты утверждают, что результат тридцатилетнего руководства ВОС Неумывакиным – демонтаж самоуправления и превращение Общества «в инструмент личного обогащения президента, его родственников и ближайшего окружения». Участники пикетов обвиняют нынешнее руководство ВОС в распродаже недвижимости организации.

«В настоящее время воровская распродажа недвижимого имущества ВОС вновь набирает обороты», – заявляют активисты.

Члены московской организации также отмечают, что за время правления Неумывакина «количество рабочих мест для инвалидов по зрению сократилось более чем в десять раз и продолжает неуклонно сокращаться». При этом предприятия ВОС и сама организация ежегодно получают из федерального и региональных бюджетов сотни миллионов рублей субсидий на обеспечение занятости инвалидов по зрению. Таким образом, по их оценке, «разрыв в доходах руководителей ВОС и рядовых работников доходит до 50 и более раз».

«К тому же миллионы рублей из бюджета ВОС тратятся на лечение высших руководителей и их родственников. Затраты на абсолютно не профессиональный аппарат Центрального правления ВОС составляют около 50% от суммы бюджетов всех региональных организаций ВОС», – возмущаются пикетчики.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.18

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