В Москве объединят Люблино и Марьино? Планируется референдум

В Москве будет проведен референдум по вопросу объединения районов Марьино и Люблино. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа Марьино.

Согласно данным пресс-службы аппарата Советов, заседание состоялось накануне. Депутаты должны были решить, насколько вопрос, предлагаемый для вынесения на местный референдум, соответствует требованиям закона.

Как сообщает «Медиазона», решение было принято и подписано главой совета Виктором Сотсковым.

Вопрос, который будет вынесен на референдум, сформулирован следующим образом: «Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?», передает «Медиазона».

Дата проведения референдума в настоящий момент не названа, но по данным источника в Совете депутатов, референдум может состояться в день президентских выборов 18 марта.

Согласно принятому документу, вопрос о референдуме был рассмотрен после обращения инициативной группы 27 декабря прошлого года.

Москва, Мария Вяткина

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