Пользователей соцсетей обяжут разоблачать иноагентов

Пользователям социальных сетей в России придется делать специальные ссылки при использовании материалов СМИ-иностранных агентов, как и при упоминании террористической группировки ИГИЛ «мы пишем, что это запрещенная в РФ организация». Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах Госдепартамента США», – пояснил Толстой «Интерфаксу».

«Форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», – говорится в законопроекте, предлагающем расширить закон о СМИ-иноагентах. Документ планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в ближайшую пятницу.

Как сообщал «Новый День», законопроект предполагает, что распространение на территории РФ материалов или сообщений иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без указания на то, что эти материалы созданы иноагентом, не допускается. В выходных данных зарегистрированного СМИ, участниками которого являются российские юрлица, выполняющие функции иностранного агента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным агентом. Владельцы информационных ресурсов, не являющиеся СМИ-иноагентами, при распространении таких материалов должны указывать, что такие сообщения созданы иноагентами.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 11.01.18

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