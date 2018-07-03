В России журналистам присвоят статус иностранных агентов

Законопроект о СМИ-иноагентах ко второму чтению в Госдуме претерпел значительные изменения. Одна из главных поправок предполагает присвоение статуса иностранного агента отдельным журналистам. Такие авторы будут обязаны маркировать свои материалы, а также подвернутся другим мерам регулирования.

Изменения в законопроект подготовил глава комитета по информационной политике Леонид Левин и зампредседателя Госдумы Петр Толстой, пишут «Ведомости». Ожидается, что парламентарии уже сегодня обсудят и одобрят документ.

Инициатива предусматривает наделение статусом иностранного агента не только тех, что распространяет публикации СМИ-иноагентов, но и тех, кто за деньги участвует в создании материалов для них. Так называемые «вторичные» агенты должны будут маркировать свои материалы, а также отчитываться о своей деятельности дважды в год. Ежегодно они будут проходить процедуру аудита.

В части репостов материалов из СМИ-иноагентов законопроект смягчили, а именно, удалили требование об указании статуса публикаций, а также отменили возможность внесудебной блокировки сайтов и ресурсов, которые распространяют статьи иноагентов без маркировки.

В то же время ресурсы самих СМИ-иноагентов собираются разрешить блокировать сразу. В прежней редакции законопроекта был предусмотрен период в 15 дней на устранение нарушений.

Полномочия по включению в реестр СМИ предлагается отдать не Министерству юстиции, а Генпрокуратуре, однако свои решения прокуроры должны будут согласовать с Министерством иностранных дел.

Напомним, поправка в закон «О средствах массовой информации», которая позволяет причислять зарубежные СМИ к иностранным агентам, если те финансируются из-за рубежа, была принята Госдумой единогласно, 25 ноября законопроект подписал президент России Владимир Путин. Законопроект стал ответной мерой на требование Минюста США к телеканалу RT America и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента, которое российские СМИ выполнили.

Поправка коснется только тех СМИ, которые зарегистрированы за рубежом и получают деньги и имущество от иностранного государства. После того, как СМИ будет признано иностранным агентом, на него будут распространяться ограничения и обязанности, которые предусмотрены сейчас для некоммерческих организаций – иностранных агентов, в том числе маркировка. Также СМИ должно ежеквартально отчитываться перед Минюстом о работе, доходах и расходах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.18

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