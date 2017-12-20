Блогеры рискуют получить статус СМИ-иноагента

Внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий расширить закон о СМИ-иноагентах, теоретически может быть применен и в отношении отдельных блогеров. Их предлагают признать иностранными агентами, заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Депутат пояснил, что законопроект может применяться к блогеру, если тот признан СМИ и получает финансирование из-за рубежа. В то же время Толстой отметил, что «в принципе мы (депутаты – прим. ред.) не рассматриваем блогеров в контексте этого закона», но законопроект может быть распространен на блогеров, однако «это очень теоретическое допущение», сообщает «Интерфакс».

Парламентарий пояснил, что если физическое лицо приравнено к средству массовой информации и получает иностранное финансирование, «при этих двух условиях это физическое лицо в соответствии с законопроектом может быть признано иностранным агентом».

Законопроект в Госдуму внесли вице-спикер Петр Толстой, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

В документе предполагается, что распространение на территории РФ материалов или сообщений иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица без указания на то, что эти материалы созданы иноагентом, не допускается. В выходных данных зарегистрированного СМИ, участниками которого являются российские юрлица, выполняющие функции иностранного агента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным агентом, говорится в проекте закона.

Владельцы информационных ресурсов, не являющиеся СМИ-иноагентами, при распространении их материалов или сообщений должны указывать, что такие материалы и сообщения созданы иноагентами, предусматривает проект закона.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.12.17

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