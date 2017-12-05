Девять СМИ попали в список иностранных агентов

Министерство юстиции России, которое президент Владимир Путин наделил полномочиями по ведению реестра иноагентов, опубликовало список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В перечень попали: «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии». Реестр пополнился в соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации», уточнили в Минюсте.

В отношении СМИ-иноагентов предлагается ввести ряд ограничений. В частности, им хотят запретить вход в Совет Федерации. Об этом сообщил РБК источник в аппарате верхней палаты парламента. Этот вопрос будет решен на заседании Совфеда 13 декабря. Ранее депутаты Госдумы выступили за то, чтобы закрыть доступ журналистам из СМИ, признанных иностранными агентами. Совещание на эту тему состоится 6 декабря.

Напомним, поправка в закон «О средствах массовой информации», которая позволяет причислять зарубежные СМИ к иностранным агентам, если те финансируются из-за рубежа, была принята Госдумой единогласно, 25 ноября законопроект подписал президент России Владимир Путин. Законопроект стал ответной мерой на требование Минюста США к телеканалу RT America и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента, которое российские СМИ выполнили.

Поправка коснется только тех СМИ, которые зарегистрированы за рубежом и получают деньги и имущество от иностранного государства. После того, как СМИ будет признано иностранным агентом, на него будут распространяться ограничения и обязанности, которые предусмотрены сейчас для некоммерческих организаций – иностранных агентов, в том числе маркировка. Также СМИ должно ежеквартально отчитываться перед Минюстом о работе, доходах и расходах.

Кроме того, в Госдуму поступил законопроект, предусматривающий миллионные штрафы за нарушения, допущенные СМИ в статусе иностранного агента. Максимальное наказание для юридических лиц составит 5 млн рублей.

Ранее Госдеп США призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах. Американское дипломатическое ведомство посчитало, что решение Москвы представляет очередную угрозу свободе слова в РФ. В свою очередь в российском посольстве в США назвали заявление Госдепа примером политики двойных стандартов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.12.17

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