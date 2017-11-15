Госдума разрешила приравнивать зарубежные СМИ к иностранным агентам

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку в закон «О средствах массовой информации», которая позволяет причислять зарубежные СМИ к иностранным агентам, если те финансируются из-за рубежа. Законопроект утвержден единогласно 414 голосами присутствующих парламентариев.

Норма не будет распространяться на российские СМИ с зарубежным финансированием. Поправка коснется только тех СМИ, которые зарегистрированы за рубежом и получают деньги и имущество от иностранного государства.

После того, как СМИ будет признано иностранным агентом, на него будут распространяться ограничения и обязанности, которые предусмотрены сейчас для некоммерческих организаций – иностранных агентов, в том числе маркировка. Также СМИ должно ежеквартально отчитываться перед Минюстом о работе, доходах и расходах. Кроме того, им будет грозить аналогичная для НКО-иноагентов ответственность за нарушение закона.

Законопроект стал ответной мерой на требование Минюста США к телеканалу RT America и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента, которое российские СМИ выполнили. Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, после чего документ направят на подпись президент РФ.

На этой неделе стало известно, что иностранными агентами могут признать такие СМИ, как «Радио Свобода», CNN, «Голос Америки», немецкий телеканал Deutsche Welle.

Ранее сегодня экс-министр финансов, глава ЦСР Алексей Кудрин назвал поправки о СМИ-иноагентах плохо продуманными и поспешными. «Согласен с главой Совета по правам человека при президенте Михаилом Федотовым – поправки по приданию статуса иноагента принимаются поспешно и плохо продуманы», – написал Кудрин в своем твиттере.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.17

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