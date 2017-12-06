Госдума навсегда закрыла двери для журналистов СМИ-иноагентов

Депутаты проголосовали за запрет на проход в здание журналистов американских СМИ-иноагентов. Он распространится пока на два издания, уточнили в Госдуме

Депутаты Госдумы в ходе сегодняшнего заседания утвердили постановление, запрещающее проход в здание нижней палаты парламента журналистов СМИ, которые были признаны Министерством юстиции в качестве иностранных агентов. Данное решение поддержали 413 народных избранников, один депутат проголосовал против.

Документ вступает в силу с момента его принятия. По словам главы комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольги Савастьяновой, пока речь идет о запрете на проход двум СМИ, передает РБК. Ранее она уточняла, что «в первую очередь» запрет распространится на «Радио Свобода» и «Голос Америки». Журналисты изданий-иноагентов «не смогут вообще» проходить в здание Госдумы – ни по аккредитации, выданной МИД, ни по разовым пропускам, говорила 5 декабря журналистам Савастьянова.

Напомним, 5 декабря запрет на проход в здание верхней палаты ввел Совет Федерации. Как писал «Новый День», Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов 9 СМИ: «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что принимаемое парламентариями решение является «зеркальными ответными мерами» на действия США. «Мы ни в коем случае не лишаем (аккредитации МИДа – прим. ред.) этиСМИ», – сказала она. Захарова также добавила, что они «спокойно» смогут работать на территории России.

Закон, позволяющий признавать СМИ, которые имеют зарубежное финансирование, иностранными агентами президент России Владимир Путин подписал 25 ноября. 4 декабря глава государства также обязал Минюст вести реестр СМИ, признанных в России иностранными агентами.

После того, как СМИ будет признано иностранным агентом, на него будут распространяться ограничения и обязанности, которые предусмотрены сейчас для некоммерческих организаций – иностранных агентов, в том числе маркировка. Также СМИ должно ежеквартально отчитываться перед Минюстом о работе, доходах и расходах.

Кроме того, в Госдуму поступил законопроект, предусматривающий миллионные штрафы за нарушения, допущенные СМИ в статусе иностранного агента. Максимальное наказание для юридических лиц составит 5 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

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