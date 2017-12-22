В ООН осудили решение США по лишению аккредитации российских СМИ

Лишение телеканала RT America аккредитации в конгрессе США контрпродуктивно, так как позволяет России действовать таким же образом в отношении американских СМИ, заявил специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение Дэвид Кэй. Он считает, что Москва и Вашингтон должны отказаться от подобной «гонки вооружений» в отношении СМИ, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что это контрпродуктивно. Я думаю, что у нас должен быть более высокий уровень толерантности в отношении СМИ, с которыми мы не согласны, и даже в отношении СМИ, которые, как мы думаем, служат прикрытием для государственной дезинформации. Я думаю, что кроме запретов существуют другие пути, в связи с подобными обвинениями», – сказал Дэвид Кэй.

Спецдокладчик уверен, что аналогичные запреты со стороны России приведет к своеобразной «гонке вооружений», что в последствии нанесет вред даже больший, чем изначально причиненный ущерб. «Если ущерб заключается в том, что иностранное правительство что-то скрывает или использует дезинформацию, мне кажется, худшим вредом будет то, что мы втянемся в эту «гонку вооружений» по запретам на работу для людей, которые освещают события по всему миру», – сказал он.

Дэвид Кэй призвал Россию и США «быть очень осторожными, отойти от введения наказаний, и подумать о том, чтобы найти другие пути для решения своих законных проблем».

Ранее Минюст США внес RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. Примечательно, что такие иностранные государственные СМИ, как британская BBC, китайская CCTV, французский France 24, немецкая Deutsche Welle, не были включены в этот список.

Как писал «Новый День», на основании решения Минюста RT лишился аккредитации в конгресс США. По словам главного редактора RT и Sputnik Маргариты Симоньян, телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в связи с этим поздравила «американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит».

В ответ на действия властей США Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов 9 СМИ: «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». 5 декабря запрет на проход в здание верхней палаты для СМИ-иноагентов ввел Совет Федерации.

На следующий день депутаты Госдумы утвердили постановление, запрещающее проход в здание нижней палаты парламента журналистов СМИ, которые были признаны Министерством юстиции в качестве иностранных агентов. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что принимаемое парламентариями решение является «зеркальными ответными мерами» на действия США. «Мы ни в коем случае не лишаем (аккредитации МИДа – прим. ред.) эти СМИ», – сказала она. Захарова также добавила, что они «спокойно» смогут работать на территории России.

Закон, позволяющий признавать СМИ, которые имеют зарубежное финансирование, иностранными агентами президент России Владимир Путин подписал 25 ноября. 4 декабря глава государства также обязал Минюст вести реестр СМИ, признанных в России иностранными агентами.

После того, как СМИ будет признано иностранным агентом, на него будут распространяться ограничения и обязанности, которые предусмотрены сейчас для некоммерческих организаций – иностранных агентов, в том числе маркировка. Также СМИ должно ежеквартально отчитываться перед Минюстом о работе, доходах и расходах.

Кроме того, в Госдуму поступил законопроект, предусматривающий миллионные штрафы за нарушения, допущенные СМИ в статусе иностранного агента. Максимальное наказание для юридических лиц составит 5 млн рублей.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 22.12.17

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