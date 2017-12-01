Американских журналистов «отзеркалили»: больше не пустят в Госдуму

Нижняя палата российского парламента парламента 6 декабря в экстренном порядке решит вопрос об ограничении доступа всех американских СМИ в Госдуму. Об этом сообщила председатель комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, в понедельник, 4 декабря, комитет проведет внеочередное заседание, на котором будет рассмотрено постановление о запрете для американских журналистов посещения Думы. Предполагается, что во вторник, 5 декабря, проект постановления будет представлен Совету Думы, а в среду, 6 декабря, на пленарном заседании депутаты примут окончательное решение по этому вопросу.

По словам Савастьяновой, ограничение станет зеркальным ответом на отмену аккредитации российских журналистов в конгрессе США.

«После того как постановление об ограничении доступа американских журналистов в здание Госдумы будет принято, мы отработаем с МИДом и соответствующими службами все организационные и технические вопросы», – сказала парламентарий и пояснила, что в соответствии с действующими правилами иностранные журналисты получают аккредитацию в МИДе, и на ее основании имеют свободный доступ в здание Госдумы.

Напомним, ранее глава исполкома корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крэйг Кэплэн заявил, что 21 ноября исполнительный комитет единогласно проголосовал за аннулирование аккредитации российских журналистов RT.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя это решение, накануне заявила, что международные организации должны признать такие «безумные» действия США недопустимыми.

Москва, Мария Вяткина

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