В России СМИ-иноагенты предложили штрафовать на 5 млн рублей

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, предусматривающий миллионные штрафы за нарушения, допущенные СМИ в статусе иностранного агента. Максимальное наказание для юридических лиц составит 5 млн рублей. Новая норма может вступить в силу с 1 января 2018 года.

Инициаторами законопроекта выступили глава комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель того же комитета в Совете Федерации Андрей Клишас. Штрафовать предлагается не только иностранные СМИ, но и учрежденные ими российские медиа в статусе иноагента, следует из карточки проекта в базе данных парламента.

За первое нарушение закона об иностранных агентах предусмотрен штраф от 10 тысяч рублей для физических лиц до 500 тысяч – для юридических. Повторное нарушение в течение года предложено карать штрафом от 50 тысяч рублей для физических лиц до миллиона рублей – для юридических. Каждое последующее нарушение будет наказываться штрафом 100 тысяч рублей или арестом до 15 суток для физлиц и штрафом в размере 5 миллионов рублей – для юрлиц.

Напомним, поправка в закон «О средствах массовой информации», которая позволяет причислять зарубежные СМИ к иностранным агентам, если те финансируются из-за рубежа, была принята Госдумой единогласно. 25 ноября законопроект подписал президент России Владимир Путин. Законопроект стал ответной мерой на требование Минюста США к телеканалу RT America и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента, которое российские СМИ выполнили.

Поправка коснется только тех СМИ, которые зарегистрированы за рубежом и получают деньги и имущество от иностранного государства. После того, как СМИ будет признано иностранным агентом, на него будут распространяться ограничения и обязанности, которые предусмотрены сейчас для некоммерческих организаций – иностранных агентов, в том числе маркировка. Также СМИ должно ежеквартально отчитываться перед Минюстом о работе, доходах и расходах.

Ранее Госдеп США призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах. Американское дипломатическое ведомство посчитало, что решение Москвы представляет очередную угрозу свободе слова в РФ.

В свою очередь в российском посольстве в США назвали заявление Госдепа примером политики двойных стандартов. «Заявление Госдепа США – очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть всё «с ног на голову» в теме иностранных агентов. Видимо, в Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения», – говорится в сообщении дипмиссии РФ в Facebook.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.11.17

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