В закон о СМИ-иноагентах хотят включить блогеров

В закон о СМИ-иноагентах предлагают включить физических лиц. С такой инициативой выступил Совет Федерации. Документ может быть принят Госдумой уже к концу года. Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По его словам, законопроект, в который внесли изменения, находится в высокой степени готовности и может быть принят во втором и третьем чтении до конца 2019 года, передает РИА «Новости». Климов уточнил, что поправки касаются введения ответственности не только для владельцев СМИ, но и граждан, которые «распространяют информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом».

«Физлица, распространяющие в РФ информацию с использованием зарубежных средств, могут быть призваны иноагентами, за нарушения предлагается ввести административную ответственность», – сказал сенатор. Климов не исключил, что в дальнейшем, при усилении информационного давления на Россию, возможно ужесточение ответственности вплоть до уголовной.

Стоит отметить, что ранее один из инициаторов законопроекта, глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин подчеркивал, что в результате доработки документа будут исключены «опасения, что любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ-иноагента, может пострадать».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не делать какие-то эвентуальные ужастики», пока работа над законопроектом не завершена. По его словам, «в последнее время очень часто возникают опасения относительно правоприменения законов», которые в дальнейшем не находят подтверждения.

Законопроект о СМИ-иноагентах был внесен в Госдуму в конце 2017 года. Согласно документу критерием для получения статуса иноагента является иностранное финансирование, в том числе со стороны госструктур других государств. Затем Министерство юстиции опубликовало реестр средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранных агентов.

СМИ из этого списка должны создавать в России юридическое лицо и маркировать соответствующим образом свою продукцию. Если среди учредителей есть иностранный агент, издание также должно это указывать в выходных данных. За нарушение предусмотрены штрафы в размере до 5 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.19

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