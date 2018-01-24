Референдума не будет: московские районы Марьино и Люблино передумали объединять

Референдум об объединении московских муниципалитетов Марьино и Люблино отменяется. Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, инициативная группа отказалась от его проведения.
«То есть референдума не будет», – сказал Горбунов на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса».
Причин отказа он не назвал, однако предположил, что группа могла принять такое решение после общения с избирателями.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 24.01.18
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