Референдума не будет: московские районы Марьино и Люблино передумали объединять

Референдум об объединении московских муниципалитетов Марьино и Люблино отменяется. Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, инициативная группа отказалась от его проведения.

«То есть референдума не будет», – сказал Горбунов на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса».

Причин отказа он не назвал, однако предположил, что группа могла принять такое решение после общения с избирателями.

Москва, Ольга Ветрова

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