Никита Белых в последнем слове вспомнил «12 стульев» и анекдот про мужика с аппаратом

Обвиняемый в получении крупных взяток экс-губернатор Кировской области Никита Белых, выступая сегодня с последним словом в суде, рассказал два анекдота и в очередной раз заявил о своей невиновности. Он отверг доводы следствия, сказав, что в материалах его дела «нет намека на вымогательство» – была просьба по благотворительным проектам.

Экс-губернатор отрицал факт встречи в марте 2014 года с бизнесменом Юрием Зудхаймером, во время которой, он, по версии следствия, потребовал взятку.

«Не было ни планов, ни времени для встречи, – заверил Белых. – Это был день между командировками, когда я вечером предыдущего дня прилетел в Киров, а утром следующего дня улетел. Мой график в тот день был расписан поминутно. В правительство Зудхаймер не заходил, и это подтверждают данные бюро пропусков».

По его словам, расшифровки телефонных соединений доказывают, что в этот день они не созванивались, передает РБК.

Белых обратил внимание, что следствие и гособвинение указывало на то, что Зудхаймер 5 марта был в Кирове, но «прилет человека в областной центр с 500 тысячами населения вряд ли свидетельствует, что он встречался с губернатором».

Говоря о показаниях Зудхаймера, экс-губернатор напомнил анекдот из «12 стульев»: «Почему вы обидели курьера?». – «Я не обижал». – «А он пришел обиженный».

Затем экс-губернатор рассказал еще один: «Мужика в деревне приходят арестовывать за самогоноварение. Мужик говорит: «Но я же ничего не варил». – «Так вот аппарат у тебя стоит». – «Тогда обвиняйте меня еще и в изнасиловании». – «А что, вы кого-то изнасиловали?». – «Нет. Но аппарат есть».

Как предполагается, что приговор Белых будет оглашен 1 февраля. Ранее государственный обвинитель попросил суд приговорить экс-губернатора Кировской области к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 100 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», бывший кировский губернатор был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении крупной суммы денег. По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки на общую сумму 600 тысяч евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Следствие полагает, что Белых, занимавший в тот момент пост губернатора, обещал покровительство и попустительство при контроле правительства области за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и ведении бизнеса. Сам экс-губернатор отвергает обвинения и считает уголовное дело против себя провокацией.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.01.18

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