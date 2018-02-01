Виновен! Суд оглашает приговор Никите Белых

Пресненский районный суд Москвы признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении крупной взятки, сообщает корреспондент РИА «Новый День».

Сейчас суд продолжает оглашение мотивировочной части приговора. Мера наказания для экс-чиновника еще не оглашена.будет названа позже. Ранее гособвинение попросило суд приговорить бывшего главу Кировской области к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 100 млн рублей.

Белых задержали 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов при получении крупной суммы денег. На следующий день Басманный суд Москвы отправил под арест.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки на общую сумму 600 тысяч евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Следствие полагает, что Белых, занимавший в тот момент пост губернатора, обещал покровительство и попустительство при контроле правительства области за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и ведении бизнеса.

Сам экс-губернатор отвергает обвинения и считает уголовное дело против себя провокацией. В своем последнем слове в суде он отверг доводы следствия, заявив, что в материалах его дела «нет намека на вымогательство» – была просьба по благотворительным проектам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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