Из губернаторов – в библиотекари: Белых хочет сменить профессию

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный за взяточничество к 8 годам колонии, хочет получить должность тюремного библиотекаря. Об этом сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Он [Белых] говорит, что смог бы организовать работу библиотеки колонии на принципиально ином уровне. Когда он был в «Матросской тишине», то поразился, что там библиотекари – как книгоноши в XIX веке. Нет у них ни каталогов, ничего», – цитирует Меркачеву РИА «Новости».

По словам представителя ОНК, Белых также предложил преподавать другим осужденным.

Кроме этого Меркачева отметила, что бывший губернатор опасается за процедуру этапирования из-за проблем со здоровьем.

«Мы обещаем Никите Юрьевичу ходатайствовать во ФСИН о выделении медика для сопровождения и о подборе короткого маршрута до колонии», – подчеркнула она.

Как ранее сообщал «Новый День», 1 февраля Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным во взяточничестве и приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более чем в 48 миллионов рублей. Экс-губернатору также на три года запретили занимать должности на госслужбе.

При этом суд счел виновным экс-губернатора только в одном эпизоде получения взятки в размере 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По второму эпизоду – получение взятки в 200 тысяч евро от Альберта Ларицкого – суд Белых оправдал, признав его недоказанным.

Жена экс-чиновника и его бывшие соратники назвали приговор в отношении Белых убийством. В Совете по правам человека, Общественной наблюдательной комиссии и Совете Федерации сочли решение суда чрезмерно строгим.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.05.18

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