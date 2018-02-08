«Настаиваем на полном оправдании»: защита Белых обжаловала обвинительный приговор

Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых обжаловала обвинительный приговор.

По словам адвоката осужденного Андрея Грохотова, подана краткая апелляционная жалоба на судебный вердикт. «Мы будем настаивать на полном оправдании Белых», – отметил он. По мнению защиты, суд не учел состояние здоровья бывшего губернатора, положительные характеристики. Кроме того, вопросы есть к самой квалификации вменяемых экс-главе региона деяний.

Как сообщал «Новый День», 1 февраля Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным во взяточничестве и приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более чем в 48 миллионов рублей. При этом суд счел виновным экс-губернатора только в одном эпизоде получения взятки в размере 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По второму эпизоду – получение взятки в 200 тысяч евро от Альберта Ларицкого – суд Белых оправдал, признав его недоказанным.

Жена экс-чиновника Екатерина Рейферт и его бывшие соратники сочли приговор в отношении него убийством. В Совете по правам человека, Общественной наблюдательной комиссии и Совете Федерации назвали решение суда чрезмерно строгим.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов при получении крупной суммы денег. На следующий день Басманный суд Москвы отправил под арест.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки на общую сумму 600 тысяч евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Следствие полагает, что Белых, занимавший в тот момент пост губернатора, обещал покровительство и попустительство при контроле правительства области за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и ведении бизнеса.

Сам экс-губернатор не признает обвинения и считает уголовное дело против себя провокацией. В своем последнем слове в суде Белых отверг доводы следствия, заявив, что в материалах его дела «нет намека на вымогательство» – была просьба по благотворительным проектам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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