Экс-губернатора Никиту Белых уволили из тюремной библиотеки

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за взяточничество, уволили из библиотеки колонии. Теперь он шьет детские игрушки.

По словам представителя регионального управления ФСИН, Белых был уволен за нарушение режима содержания. С декабря 2019 года экс-губернатор работает в швейном цехе №1 Рязанской колонии, передает РИА «Новости».

На новую работу Белых не жалуется и выполняет все требования, оплата у него сдельная. Цех, где трудится бывший чиновник, выполняет заказы на пошив разных изделий. «В настоящий момент, например, у них один из заказов – пошив игрушек», – добавила собеседница агентства.

Как ранее сообщал «Новый День», 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых виновным во взяточничестве и приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более чем в 48 миллионов рублей. Экс-губернатору также на три года запретили занимать должности на госслужбе.

При этом суд счел виновным экс-губернатора только в одном эпизоде получения взятки в размере 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По второму эпизоду – получение взятки в 200 тысяч евро от Альберта Ларицкого – суд Белых оправдал, признав его недоказанным.

Жена экс-чиновника и его бывшие соратники назвали приговор в отношении Белых убийством. В Совете по правам человека, Общественной наблюдательной комиссии и Совете Федерации сочли решение суда чрезмерно строгим.

Рязань, Служба информации РИА «Новый День»

Рязань. Другие новости 04.02.20

Россиян ждет очередной рост цен на международные авиаперелеты. / Угроза коронавируса: в Роспотребнадзоре назвали главную группу риска. / Париж не пойдёт на поводу у Киева в своих отношениях с Москвой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»