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Среда, 27 июня 2018, 16:01 мск

Новости Общество

Экс-губернатор Белых нашелся в рязанской колонии

Фото: Reuters

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, приговоренного к 8 годам колонии за взяточничество, этапировали в Рязань для отбывания наказания. Об этом сообщила ТАСС его жена Екатерина Белых, не уточнив, в какое именно исправительное учреждение доставили бывшего губернатора.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили, что Белых был этапирован к месту отбытия наказания в ночь на 25 июня. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников отметил, что перед отправкой Белых обследовали врачи, которые решили, что состояние здоровья позволяет его этапировать.

В конце мая заместитель председателя ОНК столицы Ева Меркачева сообщила, что Белых хочет работать в колонии бибиотекарем.

Как ранее сообщал «Новый День», 1 февраля текущего года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным во взяточничестве и приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более чем в 48 миллионов рублей. Экс-губернатору также на три года запретили занимать должности на госслужбе.

При этом суд счел виновным экс-губернатора только в одном эпизоде получения взятки в размере 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По второму эпизоду – получение взятки в 200 тысяч евро от Альберта Ларицкого – суд Белых оправдал, признав его недоказанным.

Жена экс-чиновника и его бывшие соратники назвали приговор в отношении Белых убийством. В Совете по правам человека, Общественной наблюдательной комиссии и Совете Федерации сочли решение суда чрезмерно строгим.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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