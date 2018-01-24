«Десяточка»: прокуратура определила срок заключения для Никиты Белых

Государственный обвинитель просит суд приговорить экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взяточничество и назначить ему штраф в размере 100 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Вместе с тем, по его словам, прокуратура настаивает на лишении Белых права на восемь лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти или выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах.

Как сообщал «Новый День», бывший губернатор Кировской области был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении крупной суммы денег. По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки на общую сумму 600 тысяч евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Следствие также полагает, что Белых, занимавший в тот момент пост губернатора, обещал покровительство и попустительство при контроле правительства области за реализацией предприятиями инвестиционных проектов и ведении бизнеса.

Сам Белых отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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