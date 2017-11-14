Никита Белых заключил брак в СИЗО

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении крупной взятки, – теперь женатый человек. Его невеста Екатерина Рейферт сменила фамилию на своей странице в Facebook. Информацию подтвердил адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов.

По словам защитника, сегодня в СИЗО Белых женился на своей невесте. «Их можно поздравить», – сказал Грохотов.

Напомним, 11 октября экс-губернатор официально предложил руку и сердце Екатерине. Это произошло это в здании Пресненского суда Москвы, когда она давала показания по уголовному делу в качестве свидетеля. Судья предложила подсудимому задать вопрос свидетелю, и Белых спросил, выйдет ли она за него замуж. Рейферт согласилась.

Как сообщалось ранее, Белых обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2012-2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. При получении части этих денег Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в московском ресторане.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.11.17

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