российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 ноября 2017, 15:24 мск

Москва

, ,

  1. Москва
  2. 14 Ноябрь 2017

Никита Белых заключил брак в СИЗО

Никита Белых заключил брак в СИЗО
Фото: пресс-служба СК РФ

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении крупной взятки, – теперь женатый человек. Его невеста Екатерина Рейферт сменила фамилию на своей странице в Facebook. Информацию подтвердил адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов.

По словам защитника, сегодня в СИЗО Белых женился на своей невесте. «Их можно поздравить», – сказал Грохотов.

Напомним, 11 октября экс-губернатор официально предложил руку и сердце Екатерине. Это произошло это в здании Пресненского суда Москвы, когда она давала показания по уголовному делу в качестве свидетеля. Судья предложила подсудимому задать вопрос свидетелю, и Белых спросил, выйдет ли она за него замуж. Рейферт согласилась.

Как сообщалось ранее, Белых обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2012-2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. При получении части этих денег Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в московском ресторане.

Facebook

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.11.17

Минобороны РФ выдало кадры из игры за доказательство сотрудничества США и ИГ. / Туманная перспектива: экономика России остается в неустойчивом состоянии. / В Сирии погиб воевавший за ИГ российский чемпион по боксу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Дело Белых

Экс-губернатор Никита Белых попал в больницу

Никита Белых не признался в суде во взяточничестве

Назначена дата суда над Никитой Белых

СКР отчитался о завершении расследования дела экс-губернатора Никиты Белых

Следствие по делу Никиты Белых завершено: ему вменяются взятки на 600 тысяч евро

Никита Белых «награжден» еще одним уголовным делом

Никита Белых перестал ходить из-за сильных болей в ноге

Ошибочка вышла: с «имущества Белых» снят арест

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Поволжье, Центр России, Общество, Россия, Дело Белых,

Новости партнеров

Москва, все новости

В мире /

Минобороны РФ выдало кадры из игры за доказательство сотрудничества США и ИГ

Туманная перспектива: экономика России остается в неустойчивом состоянии

Скандалы и происшествия /

В Сирии погиб воевавший за ИГ российский чемпион по боксу

Экономика /

Минфин РФ ужесточает санкции для регионов-должников

В мире /

Минобороны обвинило США в прикрытии вооруженных отрядов ИГ в Сирии

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости