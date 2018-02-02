«Убийство по приказу»: Белых вынесли «смертный» приговор, но шанс выйти из тюрьмы есть Общественники и политики обсуждают наказание для экс-губернатора

Пресненский суд Москвы 1 февраля признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным во взяточничестве и приговорил к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более чем в 48 миллионов рублей. При этом суд счел виновным экс-губернатора только в одном эпизоде получения взятки в размере 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. По второму эпизоду – получение взятки в 200 тысяч евро от Альберта Ларицкого – суд Белых оправдал, признав его недоказанным. Защита уже объявила, что будет обжаловать приговор. По словам адвоката Андрея Грохотова, «мы будем доказывать свою позицию и продолжать борьбу». Жена экс-чиновника и его бывшие соратники считают приговор в отношении него убийством. В Совете по правам человека, Общественной наблюдательной комиссии и Совете Федерации назвали решение суда чрезмерно строгим.

Жена экс-губернатора Екатерина Рейферт в комментарии «Комсомольской правде» заявила, что «восемь лет – или шесть с зачетом – для него смертный приговор». «Все люди, которые наблюдали процесс, все понимали, что это чудовищно. Не только по-человечески, но и юридически», – добавила она.

Бывший соратник Белых, президент движения «Союз правых сил» Леонид Гозман отметил, что судебный вердикт был предсказуемым: «Я ничего другого не ждал. Я даже ждал именно этой цифры, потому что, когда прокуратура требует 10 лет, то они проявляют милосердие и дают немного меньше». Об этом политик заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москвы». Он назвал приговор «убийством по приказу». «Никита явно в очень тяжелом состоянии, и, если его не помилуют, или не отпустят по состоянию здоровья, то, я думаю, что он умрет, – отметил Гозман. – Я абсолютно убежден в том, что… судья и прокурор прекрасно это понимают, но выполняют приказ».

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин заявил, что намерен изучить приговор и подготовить экспертное заключение. По мнению правозащитника, срок в восемь лет чрезмерный, а решение суда было вынесено «как под копирку», намекнув на другие громкие дела, связанные с коррупцией.

«Даже в случае, если Белых был бы виновен, я убеждён, что такой огромный срок ранее не судимому человеку, который много сделал положительного, давать нельзя», – заявил Бабушкин в комментарии РИА «Новости», отметив, что приговор «не должен уничтожать человеческую жизнь и судьбу». «Восемь лет с таким состоянием здоровья, как у Никиты, я думаю, он просто может не выдержать», – добавил он. Правозащитник полагает, что шансов на помилование Белых немного, поскольку «институт помилования не работает», однако «в апелляции все-таки ещё есть шанс и что-то удастся сделать».

Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева отметила, что приговор не стал шокирующим и удивительным даже для самого бывшего чиновника. «Белых, видя как идет следствие и суд, не раз заявлял, что у него масса претензий и к тому, и к другому. Одно только то, что не допросили даже десятой части свидетелей защиты, для него было показателем предвзятости», – сказала правозащитница агентству. При этом Меркачева обращает внимание на состояние здоровья осужденного: «С учетом всех его болезней и отсутствия ухода врачей в колонии он восемь лет там просто не проживет».

Глава комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК (Общественными наблюдательными комиссиями) Мария Каннабих согласилась, что приговор очень жесткий. «Чуть поменьше можно было бы дать, хотя бы пять лет. Человек это неплохой, человек серьезный, по крайней мере, был», – сказала Каннабих (цитата по РИАН), имея в виду «прошлые заслуги» Белых.

Данное мнение разделяют и в Совете Федерации. Член комитета Совфеда по законодательству Алексей Александров считает, что приговор Белых «строгий, с учетом статьи обвинения и его состояния здоровья». При этом сенатор заметил, что «трудно быть судьей в деле, которое оцениваешь со стороны». Он также заявил, что выступает против тяжелых приговоров, которые не связаны с преступлением против личности.

Адвокат Александр Глушенков считает, что решение суда в отношении Белых абсурдно и аналогично приговору осужденного ранее экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. По его словам, в обоих случаях ситуация «очень сильно похожа на провокацию»: обоим дали пакет, а в нем оказывались не бутылка вина или другой подарок, а взятка, но при этом оба чиновника якобы не были в курсе этого. Эксперт считает, что «по-хорошему дело Белых должно было развалиться, но по непонятной причине дошло до такого состояния, что в итоге был вынесен такой приговор».

Адвокат Дмитрий Аграновский полагает, что у Белых есть «достаточно большие шансы на выигрыш в Европейском суде по правам человека, если он туда обратится». По его словам, «по нынешним временам… приговор при обстоятельствах, кажущихся сомнительными, достаточно суров». Адвокат также высказал мнение, что значительная часть дел о взяточничестве – «результат провокации». По его мнению, нет необходимости так жестоко наказывать человека, который «в глазах общественности воспринимается как козел отпущения».

В то же время другой адвокат Игорь Трунов считает, что освобождение из строгого режима на свободу нереально и Белых может просить только о переводе на общий режим, поскольку там есть возможность УДО.

Еще один юрист Алексей Мартынов между тем отметил, что у Белых есть шанс попасть под амнистию после президентских выборов в связи с плохим состоянием здоровья. «Кто знает, может процесс был ускорен из этих соображений, а не чтобы скорее упечь его за решетку», – предположил защитник в комментарии «Московскому Комсомольцу». Издание отмечает, что, несмотря на экзотичность этой версии, многие говорят про возможность амнистии для Белых.

В свою очередь ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя дело Белых, заявил, что экс-губернатор получал явные сигналы, что дело может закончиться тюрьмой, но не обращал внимание на них из-за «притупившегося чутья». «Вся эта история напоминает о тяге наших прозападных демократов к такому своего рода мазохизму. Они сначала критиковали власть за коррупцию, а в итоге многие из них самих оказались замешаны в темных делишках… Они, видимо, настолько были уверены в своей репутации, думали, что под них-то точно копать не начнут, что вообще не реагировали ни на какие «звоночки», – заявил политик (цитата по РИАН).

По мнению политолога Александра Ивахника, приговор Белых укладывается в контекст президентской кампании, власть может делать акцент на том, что ведет активную борьбу с коррупцией среди чиновников высокого ранга, хотя вряд ли Путин во время кампании будет упоминать дела Белых или Улюкаева, пишет РБК. С ним не согласен политолог Михаил Виноградов: «Белых… воспринимается обществом нейтрально, не как Васильева. Поэтому здесь скорее элемент самопрезентации правоохранителей перед формированием будущего правительства, а не формирование предвыборной повестки».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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