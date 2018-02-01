Дело Мисюриной: прокуратура и СКР начали открытую войну

Дело врача-гематолога Елены Мисюриной, приговоренной на прошлой неделе к 2 годам лишения свободы за врачебную ошибку и гибель пациента, вызвало межведомственную войну между прокуратурой и Следственным комитетом. Накануне надзорное ведомство направило представление в суд для отмены приговора Мисюриной, сегодня СКР выступил с ответным заявлением.

В СКР недовольны позицией, которую заняла прокуратура города Москвы, и напомнили, что именно прокурор утверждал обвинительное заключение, ознакомившись со всеми материалами, в том числе и с заключениями судебных экспертов, выводы которых были положены в основу обвинения, и тогда ничто не вызвало его сомнений.

«Более того, коллеги из надзирающих органов в лице государственного обвинителя в суде до последнего поддерживали позицию следствия. И даже на этой стадии дело могло быть возвращено следователям, но прокурор поддерживал обвинение Мисюриной, попросив суд признать ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ», – говорится в официальном заявлении СКР.

В следственном ведомстве также напомнили, что прокуратура внесла апелляционное представление на приговор якобы из-за «нарушений, допущенных в ходе следствия», что только после того, как дело приняло широкий общественный резонанс. «Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение прежде всего компетентность своих же сотрудников», – считают в СКР.

При этом в заявлении комитета обращается особе внимание, что ни одно из подобных уголовных дел ранее не вызывало такого резонанса, как дело Мисюриной, в то время как количество обращений граждан, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, растет из года в год и тоже вызывает вопросы.

Согласно статистике, в 2012 году в следственные органы СК России поступило 2100 таких обращений граждан, а в 2017 году уже 6050 следует отметить, что в суд направлено 175.

Напомним, на прошлой неделе Мисюрина была признана виновной «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента». По версии следствия, 25 июля 2013 года при проведении трепанобиопсии медик нарушила «методику, тактику и технику» процедуры, в результате чего произошло «сквозное повреждение кровеносных сосудов» пациента, который через несколько дней после этой операции скончался. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в 2015 году. 22 января 2018 года суд приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

Приговор вызвал широкий резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в поддержку осужденной. «Суд не учел объективного факта того, что наиболее вероятной причиной данной патологии должно считаться осложнение основного заболевания пациента – онкологический процесс. На фоне онкологического заболевания спонтанные кровоизлияния, подобные произошедшему в данном случае, являются наиболее частой причиной смерти больных. Следовательно, именно осложнение онкологического заболевания следует считать единственной причиной смерти и в данном случае», – заявили защитники осужденного врача.

29 января за Мисюрину вступился мэр Москвы Сергей Собянин и департамент здравоохранения столицы. Накануне стало известно, что Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы настаивает на отмене приговора из-за «нарушений, допущенных в ходе следствия».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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