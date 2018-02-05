В Азербайджане назначены внеочередные выборы президента

В Азербайджане президентские выборы пройдут на полгода раньше запланированного срока – 11 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте нынешнего главы государства Ильхама Алиева.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал сегодня, Центризбиркому уже поручено организовать проведение внеочередных выборов, передает «Интерфакс». В распоряжении президента не разъясняется, с чем связан перенос избирательной кампании.

Напомним, выборы президента в республике должны были состояться в октябре 2018 года.

Исполнительный секретарь правящей партии «Йени Азербайджан» Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от партии является Алиев, который был избран президентом Азербайджана в 2003 году, а затем сохранил за собой пост после избирательных кампаний в 2008 году и в 2013 году.

Осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана были внесены изменения, согласно которым срок полномочий президента страны составит 7 лет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.02.18

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