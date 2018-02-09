Новый виток атаки Запада на Россию: поставлена цель «сбить» Путина

Накануне предстоящих президентских выборов над Россией снова нависла угроза «болотной» революции. Для США мало просто изоляции России на международных площадках и унижения, через которое проходит сейчас российское общество – санкций и недопуска российских спортсменов на Олимпиаду в Пхеньяне. Вашингтон рассчитывает реализовать госпереворот в России.

Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты накануне во время презентации доклада Международного института новейших государств «Ресурсы влияния» зарубежных фабрик мысли на российские общественно-политические процессы».

По оценке одного из авторов доклада, политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, Запад мобилизует ресурсы и рассчитывает, что в момент «точки бифуркации» сможет подорвать стабильность в России, так как в сознании иностранных экспертов «живет болотный дивертисмент», который они, учитывая «уроки» 2012-го года, попытаются на этот раз воспроизвести успешно.

«Тогда у них не получилось в России провернуть государственной переворот, ради реализации которого в январе 2012 года в Москву был прислан известный специалист по этой части – товарищ Макфол (Майкл Макфол, бывший посол США в РФ). Они продолжают играть в эти игры, полагая, что, опираясь на свою старую агентуру, завербованную еще во время работы Макфола в Москве, смогут мобилизовать ресурсы и дестабилизировать ситуацию в момент электорального перехода власти», – сказал политолог.

«Они эти мысли не оставляют. Они сами себя обманывают, пытаясь атаковать нашу элиту и внести раскол во внутри властные структуры. Производя определенное количество фейковых новостей, они неминуемо получают искаженное восприятие того, что у нас здесь происходит. Эта агрессия не кончится ни завтра, ни через год, ни через пять», – считает эксперт.

Он выразил уверенность, что США по-прежнему отрабатывают процессы вмешательства в дела России на Украине.

«Буквально в начале января по всем украинским аналитическим центрам, более-менее заметным политологам, журналистам из соответствующей структуры, где кроме местных людей работают и американские как бы ученые, которые помогают становлению молодой украинской демократии, были разосланы «методички». Там поставлена задача: формирование негативного контента по ряду заложенных линий с проекцией внутрь российского медиапространства через социальные сети, причем, основной акцент делался на сеть «Одноклассники». Цель – снизить результат Владимира Путина на президентских выборах не менее чем на 5% от рейтинга на момент начала избирательной кампании», – отметил Мартынов.

Он подчеркнул, что подобная подрывная работа против России ведется на всем постсоветском пространстве.

«В момент точки бифуркации больших выборов кому-то представляется возможным принципиально изменить те или иные политические тренды в той или иной стране, повлиять на будущее этой страны. Если мы посмотрим на постсоветское пространство – Казахстан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Армения – и проследим происхождение местных неправительственных организаций, то увидим, что это отражение десятка ведущих западных фабрик мыслей. Все это носит системный и организованный характер. Об этом нужно знать», – сказал Мартынов.

Он пояснил, что сейчас что Россия и бывшие республики Советского Союза все еще живут в «беспрецедентно открытом мире», поэтому западным фабрикам мысли так легко управлять социальными процессами на этих территориях с помощью современных медиа.

В этой связи российский журналист, писатель и соавтор исследования Армен Гаспарян обратил внимание, что в странах бывшего СССР ситуация уже становится критической.

«На сегодняшний момент в Киргизии работает 13 тысяч НКО – если посчитать, это одно НКО на 8-9 социально или политически ориентированных людей в обществе», – констатировал Гаспарян.

С его точки зрения, кризис на Украине, также подготовленный фабриками мысли Запада, – это «вершина всего айсберга».

«Это дольше всего готовилось, больше всего средств было вложено именно туда. Результат этой деятельности – потеря территорий, гражданская война и разрушенная экономика. Все фабрики мысли, которые работали на Украину, транслировали одну и туда схему – необходимо позиционировать себя как антиРоссию», – сказал Гаспарян.

Как пояснил Мартынов, главным оружием западных манипуляторов является технология «деформации смысла и контрпрограммирование через разочарование и апатию».

«Это сводит с ума целые народы и страны. Достаточно посмотреть на соседнюю Украину, что она делает со своим государством. Для этого нужно найти возможные болевые точки, найти темы и тематические условия для максимального национального унижения, механизмы прямого воздействия на национальные элиты: бизнес элиту, политическую, экономическую, творческую, спортивную, что и было сделано. Когда вас бьют по больному, вы ничего не можете сделать, вам безразлично, что происходит за окном, когда у вас жгут покрышки, уничтожают на глазах ваше государство. Это состояние безразличия», – обратил внимание эксперт.

Как считает Мартынов, информационная война против России, которая сейчас входит в свою заключительную фазу, началась после 2014 года, когда для всех стало очевидно, что Москва окончательно взяла курс на восстановление своего влияния.

«Вся эта история началась после того, как состоялось закрытие самой блестящей зимней олимпиады – сочинских Олимпийских игр. Тогда западным фабрикам мысли и было дано задание придумать что-то, что снивелирует этот триумф. А через месяц еще Крым возвращается в родную гавань. И тут уже не было сомнений, что против нас будет развернута масштабная контригра. Это часть плана атаки на национальную элиту России. Отсюда и санкционные списки, и закрытие территорий для ведущих российских журналистов, политологов», – считает Мартынов.

При этом политолог отметил, что Западу удалось добиться «определенных успехов» в этой войне.

«Последний антидопинговый скандал... Какое унижение для спорта, для болельщиков, для миллионов граждан. Над нами издеваются, а мы ничего не можем сделать, атмосфера беззакония, когда мы не знаем, куда пожаловаться. Мы пошли в суд, а всем наплевать на его решение, потому что оно в нашу пользу. В течение 2 недель (когда будет проходить Олимпиада) мы будем свидетелями финальной части этой спецоперации», – добавил Мартынов.

Одновременно с этим, как отметил Гаспарян, «бой» против России и удары по имиджу государства наносятся и в других сферах. Ярким примером стала реакция Запада на трагедию со сбитым в Сирии российским самолетом Су-25.

«За 24 минуты до того, как сообщение поступило на ленту наших информационных агентств, оно было уже ретранслировано западными информационными сайтами и в социальных сетях. Работа велась по двум векторам: первое – мирными повстанцами ликвидирован украинский летчик, который подло нарушил присягу, второй вектор гласил, что «русские оккупанты» перед выборами президента, что характерно, получают свой Вьетнам или второй Афганистан. Все это было моментально подхвачено и вывалено уже в наше медиапространство с дополнительными комментариями и дополнительным глумлением, в том числе, благодаря некоторым средствам массовой информации у нас в России», – сказал эксперт.

С его точки зрения, ситуация в ближайшее время действительно будет ухудшаться.

«Февраль наступил, госдепартамент США объявил, что в преддверии президентских выборов в России будет уделено 20 млн долларов на поддержку «свободного мнения» в России через социальные сети. Деньги будут поступать точно так же через различные западные фабрики мысли, как это происходит на территории постсоветского пространства», – прогнозирует он.

По его мнению, даже в 1990-е годы, когда Россия была максимально уязвима для внешнего влияния, стране удалось выстоять под натиском западного давления, в том числе, скрытого.

«В том объеме, в каком это задумывалось в начале 90-х, это не докатилось в силу целого ряда причин, но прежде всего, в силу особенностей российского общества. Если угодно, национальной гордости граждан страны. Здесь этот момент не сработал, но нет сомнений, что работа будет усиливаться», – уверен он.

«Но в нашей многовековой истории уже был один эпизод, когда вот так шли без флага в серой одежде, когда смеялась вся цивилизованная Европа, фотографии были во всех газетах и сопровождались русофобскими комментариями – я имею ввиду лето 41 года. Но если война объявлена, значит надо побеждать. Много раз нам казалось, что хуже уже не будет, что русский дух унижен, посрамлен и растоптан, но заканчивалось все это русскими казаками у брандербургских ворот. Я надеюсь, что будут победы на Олимпиаде. Это будет лучшим ответом на то паскудство, которое разворачивалось на наших глазах», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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