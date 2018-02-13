«Единая Россия» решила вооружить охранников в аэропортах и на вокзалах

Партия «Единая Россия» намерена разрешить сотрудникам вневедомственной охраны использовать электрошокеры и травматическое оружие в местах массового скопления людей, в частности, в аэропортах и на вокзалах. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, которые приводит агентство «Москва», аэропорты и вокзалы являются местами повышенной террористической опасности. «Применять огнестрельное оружие в этих зонах чрезвычайно опасно, потому что это может угрожать жизни других людей, это места массового скопления людей. Мы поддержали инициативу, которая предоставляет право применять иное оружие – травматическое или электрошокеры, допустим», – сказал Исаев.

Депутат отметил, что в ближайшее время эта инициатива будет внесена в Госдуму на рассмотрение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.02.18

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