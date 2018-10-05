Охране общественного транспорта разрешат носить электрошокеры, а для крупных объектов и боевое оружие

В Госдуме готовится ко второму чтению законопроект, согласно которому охранники общественного транспорта смогут вооружиться электрошокерами. Кроме того, в документ добавили пункт, который разрешает сотрудникам ведомственной охраны Минтранса ношение огнестрельного оружия.

Законопроект, предусматривающий изменения статьи 12.3 закона «О транспортной безопасности», был внесен в Госдуму в феврале, пишут «Известия». В документе указывается, что сотрудники ведомственной охраны Минтранса, а также других компаний, которые имеют аккредитацию для ведения такой деятельности, могут использовать гражданское оружие самообороны, к которому относятся электрошокеры, газовое оружие и искровые разрядники.

Для приобретения подобных средств защиты не нужно получать лицензию. Купить его может любой рядовой гражданин. При этом действующий закон запрещает использовать огнестрельное оружие на объектах массового скопления людей, так как в этом случае есть опасность ранить случайного человека. Таким образом, охранники вокзалов, аэропортов и других мест массового скопления людей не могут использовать какое-либо оружие.

Авторы законопроекта решили исправить ситуацию. Документ прошел первое чтение после бурного обсуждения с участием МВД, Росгвардии и Минтранса. Ко второму чтению, депутаты внесли поправки. В частности, был расширен и пункт о превышении полномочий при применении такого оружия. Шокер нельзя применять в отношении женщин, несовершеннолетних, а также инвалидов, если только эти лица не оказали вооруженное сопротивление.

Кроме того, по рекомендации правительства в законопроект добавили пункт, позволяющий вооружить боевым ручным стрелковым оружием сотрудников подразделений ведомственной охраны Минтранса при охране объектов 1-й и 2-й, в которые входят мосты автомобильных дорог, путепроводы, постройки метрополитена, гидросооружения и причалы речных вокзалов.

Второе чтение законопроекта запланировано на ноябрь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.18

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