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Среда, 14 февраля 2018, 13:31 мск

Москва

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В Подмосковье мать оставила в снегу новорожденную дочь

В Подмосковье организована доследственная проверка после обнаружения в снегу тела новорожденной девочки. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, мертвый младенец без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен накануне вблизи дома в Голицине Одинцовского района.

Сотрудникам ведомства удалось установить личность мать ребенка. Ей оказалась 32-летняя уроженка Брянской области. Как выяснилось, женщина не обращалась в больницу, когда забеременела, и родила у себя в квартире. Она пояснила, что младенец «якобы родился без признаков жизни, в связи с чем она отнесла его к железнодорожным путям и оставила в снегу».

Теперь причины смерти девочки установит судебно-медицинская экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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