Шок! Найденные в Подмосковье мертвые младенцы были убиты их матерями

В Подмосковье возбуждены сразу два уголовных дела в связи с убийствами матерями своих новорожденных детей. Преступления были совершены в Чехове и Одинцовском районе. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о найденных телах двух младенцев. В частности, 14 февраля на территории гаражного кооператива в Чехове прохожие нашли тело новорожденного мальчика «с видимыми телесными повреждениями». При этом мертвый младенец находился на улице в снегу и без одежды. Проверка установила, что малыш родился живым. Точную причину его смерти будет установлена после необходимых экспертиз. Следователи также разыскивают женщину, совершившую убийство.

Аналогичное преступление было совершено в Одинцовском районе. 13 февраля в городе Голицине вблизи дома нашли тело новорожденной девочки с множественными колото-резанными ранениями. Мать девочки установлена, против нее возбуждено уголовное дело. Однако сама женщина находится в больнице в реанимационном отделении. Она будет допрошена сразу после выписки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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