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Четверг, 15 февраля 2018, 13:20 мск

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В Подмосковье обнаружен труп искусанного младенца

В Подмосковье организована доследственная проверка в связи с обнаружением тела новорожденного. Накануне прохожие нашли мертвого младенца между гаражами в Чехове. Об этом, как передает РИА «Новый День», информирует подмосковный главк Следственного комитета.

По данным ведомства, на теле ребенка имеются укусы животного. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти новорожденного, а также характер укусов.

Отметим, что это второй подобный случай в Подмосковье за последние дни. Как сообщал «Новый День», 13 февраля тело новорожденной девочки без видимых признаков насильственной смерти было найдено вблизи дома в Голицине Одинцовского района Московской области. Следователям удалось установить личность матери ребенка. Ей оказалась 32-летняя уроженка Брянской области. По словам женщины, она не обращалась в больницу, когда забеременела, и родила у себя в квартире. Она пояснила, что младенец «якобы родился без признаков жизни, в связи с чем она отнесла его к железнодорожным путям и оставила в снегу».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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