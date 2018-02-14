ФСБ претендует на полномочия Следственного комитета

В Уголовно-процессуальном Кодексе могут появиться новые поправки, предполагающие существенное расширение полномочий Федеральной служба безопасности (ФСБ). Согласно проекту закона, контрразведчикам будет разрешено возбуждать уголовные дела в отношении прокуроров, руководителей следственных органов и адвокатов, а также вести любые уголовные дела на свое усмотрение без объяснения причин.

О подготовке такого законопроекта стало известно из ответа заместителя генерального прокурора Николая Винниченко на запрос председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, с которым удалось ознакомиться «Росбалту».

Представитель надзорного ведомства, в частности, сообщает, что согласно предлагаемым изменениям в УПК (дополнения статьи 448 УПК РФ частью девятой) следственные органы ФСБ РФ смогут возбуждать дела в отношении прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов «вне зависимости от категории преступлений». Сейчас полномочиями начинать расследования в отношении таких спецсубъектов имеет исключительно Следственный комитет РФ.

Вместе с тем поправки в УПК (дополнения части второй статьи 37 УПК пунктом 12), как следует из документа, устанавливают возможность передачи следственным органам ФСБ «для производства предварительного расследования любых уголовных дел или материалов проверки сообщения о преступлении, если таковые были выявлены федеральными органами безопасности». В связи с этим предлагается наделить генпрокурора и его заместителей дополнительными полномочиями – по ходатайству контрразведчиков изымать любые дела и передавать их в органы ФСБ. Причем последняя служба может не мотивировать причину, по которой она хочет получить к себе для расследования материалы.

Винниченко также отметил, что в Генпрокуратуре не поддерживают концепцию законопроекта, но в надзорном органе согласны, что исключительное право СК РФ возбуждать дела на спецсубъектов на практике ведет к серьезным проблемам, «связанным с расхождением в правовой оценке содеянного между должностными лицами СК ФР и надзирающими прокурорами».

В Генпрокуратуре считают, что именно прокурор должен инициировать уголовное преследование спецсубъектов, так как подобный порядок соответствует конституционному статусу прокурора и ряду международных законодательных актов.

Источники «Росбалта» в правоохранительных органах, полагают, что вопрос о внесении поправок в УПК возник из-за ситуации вокруг главы ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова.

Как отмечается в публикации, в ФСБ считают, что Дрыманов имел корыстную заинтересованность в освобождении из-под стражи «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец). Однако контрразведчики сами возбудить дело в отношении главы ГСУ СК РФ по Москве не могут – это прерогатива исключительно главы СК РФ Александра Бастрыкина. Ему были поданы соответствующие документы, но никакой реакции не последовало.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.02.18

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