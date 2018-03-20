СКР vs ФСБ: Главный московский следователь раскрыл подробности «войны» силовых ведомств

Глава московского Главного следственного управления Следственного комитета России Александр Дрыманов раскрыл подробности негласной войны силовых ведомств. Он пояснил, что целью коррупционного скандала об особо крупной взятке сотрудникам его ведомства является желание ФСБ сформировать в обществе негативное отношение к СКР и его руководителям, пишет газета «Коммерсантъ».

Подробности ведомственной войны Дрыманов раскрыл на заседании Мосгорсуда, где рассматривается громкое дело о взяточничестве высокопоставленных сотрудников Следственного комитета за содействие в переквалификации обвинения двум подручным вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Выступая на слушаниях в качестве свидетеля, главый следователь Москвы связал обострение противостояния с готовящейся реформой следственных органов, так как руководящая роль в новой структуре отведена именно Следственному комитету.

Генерал-майор признал в суде, что решение об изменении обвинения на более мягкое должен был принимать он, однако в это время был погружен в расследование беспорядков на Хованском кладбище, и проверка была поручена его заму Денису Никандрову. В результате инициатива следователей Центрального округа Москвы была одобрена. В ГСУ провели проверку, но не нашли коррупционных нарушений в действиях следователей.

Между тем, по словам Дрымановап, сотрудники ФСБ, занявшиеся расследованием дела о взятках в СКР, доложили о своих успехах «на самый высокий уровень» и продолжили раскручивать скандал дальше.

Глава московского СКР заверил, что в уголовном деле «нет предмета взятки, материалов прослушек переговоров предполагаемых взяткополучателей и иных компрометирующих материалов».

Однако в прошлом году, отметил он, ФСБ сделала акцент на получение признательных показаний от Дениса Никандрова и экс-начальника СУ СКР по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. В итоге Крамаренко, по словам свидетеля, «поступил как офицер» – до сих пор настаивает на своей невиновности, а Никандров пошел на сотрудничество. Он указал, что передал своему шефу банковскую карточку, на счету которой было около €10 тысяч, таким образом отблагодарив за назначение.

По мнению Дрыманова, Никандрову пообещали переквалифицировать обвинение во взятке на злоупотребление должностными полномочиями, но обманули. «Сам себе с пола срок поднял», – прокомментировал главный следователь Москвы.

При обысках кабинета и частного дома Дрыманова в Московской области денег не нашли, а только наградные пистолеты Glock-17, ПМ и ГШ-18. При этом в суде над экс-начальником управления Следственного комитета Михаилом Максименко гособвинитель Борис Локтионов дважды назвал Дрыманова в числе предполагаемых участников коррупционной схемы.

Что касается показаний Никандрова, то их Дрыманов назвал абсурдными – кандидатура заместителя начальника ГСУ СКР, пояснил он, обсуждалась на самом верху.

Он также вступился за Максименко, отметив, что подсудимый – небогатый человек, не отличался корыстной заинтересованностью в чем-либо, а рассуждал только категориями «законно-незаконно».

«Я уверен, что генпрокурор России Юрий Чайка пока не знает в деталях, как расследуется это дело»,– заявил Дрыманов после процесса. Он также подготовил на его имя жалобу, в которой заявил «о допущенных во время всего следствия грубых нарушениях».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

Театр «У моста» намерен удивить москвичей. / Группа «Форэс» – сутяжники или шпионы?. / В России хотят запретить криптовалюты как законное средство платежа. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»