В России готовится к созданию единая служба следствия

В России может быть создана «единая служба следствия» на базе Следственного комитета. Об этом сообщил сегодня руководитель московского главного следственного управления СКР Александр Дрыманов. «Очень вероятно – что так и будет», – сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, идет ли работа по изменению законодательства для создания указанной службы, Дрыманов ответил: «Безусловно».

Комментируя вероятность формирования службы на базе СКР через слияние следственных подразделений ФСБ и МВД, он отметил, что это «логично», передает «Интерфакс».

Дрыманов уточнил, что создание «единой службы следствия» может занять около года, и подчеркнул, что в настоящее время Следственный комитет – «единственный следственный орган, который подчиняется напрямую президенту».

В конце 2017 года в СМИ появилась информация о том, что МВД России подготовило ряд предложений по реструктуризации следственных органов страны, которые включают, в том числе, ликвидацию СКР и передачу его полномочий МВД РФ и Генпрокуратуре. Официальный представитель ведомства Ирина Волк опровергла эти сообщения, сказав, что министерство не выдвигало инициатив о передаче полномочий СКР другим ведомствам, «и тем более – о его ликвидации».

Официальный представитель СКР Светлана Петренко в декабре также опровергла появившуюся в СМИ информацию о готовящейся в 2018 году реформе СКР. «В медиапространстве не первый раз появляется подобного рода информация, которая не соответствует действительности. Все это вбросы, не более!» – отмечала она.

Стоит отметить, что в настоящее время разрабатывается и другой проект, согласно которому в Уголовно-процессуальном Кодексе могут появиться новые поправки, предполагающие существенное расширение полномочий Федеральной службы безопасности (ФСБ). Согласно проекту закона, контрразведчикам будет разрешено возбуждать уголовные дела в отношении прокуроров, руководителей следственных органов и адвокатов, а также вести любые уголовные дела на свое усмотрение без объяснения причин, сообщалось со ссылкой на официальный ответ заместителя генерального прокурора Николая Винниченко на депутатский запрос.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 19.03.18

Спектакли с участием Федора Добронравова отменены на неопределенный срок: актер в больнице. / Польша собирается ввести антироссийские санкции из солидарности с Великобританией. / Гидрометцентр России уточнил, когда ждать потепления в Москве. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»