Адвокат: СКР, вероятно, не стал возбуждать уголовное дело против главного следователя Москвы

Начальнику московского главка Следственного комитета Александру Дрыманову, по всей видимости, не грозит уголовное преследование, несмотря на заявление прокурора о его участии в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Как заявил в Мосгорсуде адвокат Андрей Гривцов, материалы в отношении Дрыманова 3 ноября прошлого года были выделены в отдельное производство и направлены в Следственный комитет РФ для проверки. Однако там, вероятно, отказались возбуждать уголовное дело.

«Можно предполагать, что по этим материалам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», – цитирует Гривцова РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», накануне прокурор Борис Локтионов заявил, что Дрыманов мог участвовать в попытке за взятку освободить из СИЗО Кочуйкова (Итальянца), входившего в ОПГ Шакро Молодого. Об этом он сказал на заседании суда по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, непосредственно обвиняемого в получении денежного вознаграждения.

Согласно обвинительному заключению, Максименко знал, что Дрыманов – свидетель по делу, его заместитель Денис Никандров и экс-глава следственного управления СК Москвы по Центральному округу Алексей Крамаренко за взятку «предприняли меры» по освобождению Кочуйкова. По версии следствия, они решили выделить дело «авторитета» в отдельное производство, передать его в следственное управление Центрального округа Москвы для переквалификации на менее тяжкое преступление – «самоуправство».

Согласно данным расследования, что Никандров и Крамаренко подготовили Дрыманову соответствующую служебную записку, в том числе о необходимости изменения меры пресечения. Начальник московского главка СК одобрил эти предложения и поручил Никандрову и дальше курировать расследование. Как отметил прокурор, это было сделано «вопреки распределению обязанностей среди заместителей, установленному приказом ГСУСК Москвы».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.01.18

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