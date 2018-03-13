СМИ: Глава московского Следственного комитета вызван на допрос

Руководитель московского управления Следственного комитета Александр Дрыманов вызван в суд в качестве свидетеля по делу о получении взятки, передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщается, Дрыманов вызван в суд по делу главы управления собственной безопасности СКР полковника Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки. При этом отмечается, что Дрыманов уже был заявлен в начале процесса среди свидетелей обвинения, однако в суд его вызвали по запросу защиты Максименко.

В то же время сам Дрыманов заявил, что повестку пока не получал, но заверил, что если получит, то готов дать показания.

Как ранее сообщал «Новый День», в январе этого года на заседании суда прокурор Борис Локтионов заявил, что Дрыманов мог участвовать в попытке за взятку освободить из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), входившего в ОПГ Шакро Молодого.

Согласно обвинительному заключению, Максименко знал, что Дрыманов, его заместитель Денис Никандров и экс-глава следственного управления СК Москвы по Центральному округу Алексей Крамаренко за взятку «предприняли меры» по освобождению Кочуйкова. По версии следствия, они решили выделить дело «авторитета» в отдельное производство, передать его в следственное управление Центрального округа Москвы для переквалификации на менее тяжкое преступление – «самоуправство».

Согласно данным расследования, Никандров и Крамаренко подготовили Дрыманову соответствующую служебную записку, в том числе о необходимости изменения меры пресечения. Начальник московского главка СК одобрил эти предложения и поручил Никандрову и дальше курировать расследование.

Как отметил прокурор, это было сделано «вопреки распределению обязанностей среди заместителей, установленному приказом ГСУСК Москвы».

Как сообщала тогда газета «Коммерсантъ», Дрыманов избежал уголовного дела, поскольку материалы о его участии в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО «авторитета» Кочуйкова не дошли до главы СКР Александра Бастрыкина.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.03.18

Собянинские «Ласточки» «встали» второй раз за день: на МЦК снова сбой. / Трамп отправил Тиллерсона в отставку: Госдеп США возглавил экс-глава ЦРУ. / Правительство обсуждает повышение НДС, заявил глава Минфина РФ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»