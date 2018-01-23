Прокурор обвинил главу московского Следственного комитата в попытке освободить криминального авторитета

Начальник московского главка Следственного комитета Александр Дрыманов мог участвовать в попытке за взятку освободить из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянца), входившего в ОПГ Шакро Молодого. Об этом заявил прокурор Борис Локтионов на заседании суда по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, непосредственно обвиняемого в получении денежного вознаграждения, передает РИА «Новости».

Согласно обвинительному заключению, Максименко знал, что Дрыманов – свидетель по делу, его зам Денис Никандров и экс-глава следственного управления СК Москвы по Центральному округу Алексей Крамаренко за взятку «предприняли меры» по освобождению Кочуйкова. По версии следствия, они решили выделить дело «авторитета» в отдельное производство, передать его в следственное управление Центрального округа Москвы для переквалификации на менее тяжкое преступление – «самоуправство».

Как сообщается, Никандров и Крамаренко подготовили Дрыманову соответствующую служебную записку, в том числе о необходимости изменения меры пресечения. Начальник московского главка СК одобрил эти предложения и поручил Никандрову и дальше курировать расследование. Как отметил прокурор, это было сделано «вопреки распределению обязанностей среди заместителей, установленному приказом ГСУСК Москвы».

Напомним, Шакро Молодой был арестован в июле 2016 года по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким. Максименко, Ламонову и Никандрову инкриминируется получение от Калашова взятки в размере 500 тысяч евро. Эти деньги стали платой за облегчение обвинения Кочуйкову, а также за его выход из следственного изолятора.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 23.01.18

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