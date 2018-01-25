Главный свидетель Москвы: дело Дрыманова не дошло до Бастрыкина

Стали известны новые подробности скандала, который разгорелся вокруг начальника Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова. Как выяснила газета «Коммерсантъ», он избежал уголовного дела, поскольку материалы о его участии в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова не дошли до главы СКР Александра Бастрыкина.

Источники издания в СКР утверждают, что материалы на генерала Дрыманова руководителям следственного ведомства не поступали, поэтому в его отношении не проводилась доследственная проверка, не выносилось и никаких процессуальных решений.

Тем не менее, как отмечает газета, в доме Дрыманова и на его даче проводились обыски, поводом для которых были показания бывшего первого заместителя начальника ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова. Однако никаких тайников, в которых могли находиться крупные суммы денег, обнаружено не было.

Издание со ссылками на источники также отмечает, что после этого Дрыманов проинформировал Бастрыкина о проведенных следственных действиях, а тот связался с директором ФСБ Александром Бортниковым и рассказал ему о «целой спецоперации в отношении одного из лучших следователей страны». В результате в бригаде, занимавшейся делом, заменили часть сотрудников. Между тем, имя генерала все равно попало в дело полковника Максименко.

Как сообщал «Новый День», накануне адвокаты одного из фигурантов громкого коррупционного скандала – главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко сообщили, что еще в ноябре прошлого года сотрудники ФСБ направили в центральный аппарат СКР материалы на Дрыманова, но ответ не получили.

Ранее прокурор Борис Локтионов заявил, что Дрыманов мог участвовать в попытке за взятку освободить из СИЗО Кочуйкова (Итальянца), входившего в ОПГ Шакро Молодого. Об этом он сказал на заседании суда по делу Максименко, непосредственно обвиняемого в получении денежного вознаграждения.

Согласно обвинительному заключению, Максименко знал, что Дрыманов, его заместитель Денис Никандров и экс-глава следственного управления СК Москвы по Центральному округу Алексей Крамаренко за взятку «предприняли меры» по освобождению Кочуйкова. По версии следствия, они решили выделить дело «авторитета» в отдельное производство, передать его в следственное управление Центрального округа Москвы для переквалификации на менее тяжкое преступление – «самоуправство».

Согласно данным расследования, Никандров и Крамаренко подготовили Дрыманову соответствующую служебную записку, в том числе о необходимости изменения меры пресечения. Начальник московского главка СК одобрил эти предложения и поручил Никандрову и дальше курировать расследование.

Как отметил прокурор, это было сделано «вопреки распределению обязанностей среди заместителей, установленному приказом ГСУСК Москвы». Тем не менее, Дрыманов остается в статусе свидетеля.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.01.18

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