«Сдали за помидоры»: Москва напрасно уступила Турции в Сирии

Внешнеполитическая линия Москвы по отношению к Анкаре вызывает в российском экспертном сообществе недоумение и большие вопросы. Как прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве, Кремль в отношениях с Турцией должен учитывать геополитические цели этого «союзника», обменивая «акт военной агрессии на помидоры».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов обратил внимание, что Турция всегда выбирает союзников для достижения собственных целей.

«Турция преследует свои интересы в сирийском кризисе и достаточно успешно их реализует, это надо признать. Она использует и Россию, и Соединенные Штаты. Нынешнее руководство Турции – это выходцы из умеренных исламистов, фактически, «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ организация). Приоритеты турецкого руководства очевидны – это политика неоосманизма, продвижения интересов Турции во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи. Это политический курс Турции. Он четко продвигается», – констатировал Долгов.

Вместе с тем, как отметил эксперт, операция турецких войск «Оливковая ветвь» в сирийском Африне под предлогом борьбы с терроризмом, на которую Москва не отреагировала должным образом, «стала фактором кризиса» в ближневосточном регионе.

По словам эксперта, это не единственный случай подобной реакции Москвы на действия Анкары. Долгов напомнил давно известный факт – Турция в определенной степени поддерживает группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация). При этом он подчеркнул, что именно с этой группировкой связаны последние атаки на российские военные объекты в Сирии.

«Когда были атакованы российские военные объекты с территории района в Идлибе, района деэскалации, и сбитие нашего самолета том же районе, было доказано, что это совершили те же боевики, которые аффилированы с «Джабхат ан-Нусрой» (организация запрещена в РФ). Сама собой напрашивалась реакция России – разгромить и уничтожить эту группировку. И никто бы не мог сказать, что это неправильно или неправомерно. Но такого не было сделано», – обратил внимание эксперт.

Советник заместителя председателя Совета Федерации, посол Андрей Бакланов со своей стороны отметил, что в настоящее время политика России по отношению к Турции строится на «недоверии». «Я этому партнеру не доверяю, но считаю, что в нынешнем мире, где нет ничего идеального, если есть совпадение интересов, этим надо пользоваться. С Турцией у нас есть широкий сегмент совпадающих интересов», – сказал Бакланов.

Тем не менее, как считает президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов, России нужно более категорично строить диалог с Анкарой.

«У любого государства, тем более уважающего себя, есть приоритет и иерархия интересов. Суверенитет и безопасность своего народа, своих друзей и союзников мне кажется важнее помидор. Турция совершила акт военной агрессии (сбила российский самолет Су-24 в ноябре 2015 года). И долгое время не признавала его. И потом, когда помидоры некуда стало девать, они вдруг прилетели – извините! И мы разменяли акт военного удара на чисто торговые отношения», – констатировал Ивашов.

«А если бы вот Гитлер тогда предложил бы нам дешевые товары на оккупированных территориях продавать, мы бы что, заключали соглашение?!» – возмутился эксперт.

Ивашов согласился, что роль и влияние Турции на Ближнем Востоке нельзя преуменьшать, и с Анкарой действительно нужно сотрудничать, но при этом выразил уверенность, что сотрудничество должно быть в более жестких рамках.

«Господа (представители турецкой стороны), вы возьмите на себя конкретные обязательства и первое – не нарушать суверенитет сирийской республики. Мы это спустили и даже промолчали, когда Турция начала против курдов военную операцию на территории Сирии (в Африне). Мы закрылись, потому что «помидоры надо продать». Но вспомните, все трагедии в истории России случались именно тогда, когда в угоду туркам мы сдавали братьев-славян на Балканах. И мы знаем, чем это заканчивалось. Если государство считает себя независимым и суверенным и видит эти риски, то нужно выстраивать приоритеты государственной политики», – подчеркнул Ивашов.

Москва, Мария Вяткина

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