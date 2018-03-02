Как отреагирует Америка на «Кузькину мать» Путина? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Сенсационное послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, объявшего о наличии у России самого современного оружия, аналогов которому нет нигде в мире, вызвало бурное обсуждение.

С одной стороны, Кремль и лично Путина начали обвинять в милитаризме и подготовке к войне, с другой – как сказал сам глава государства, это лишь очередной способ дать понять геополитическим врагам, что Россию воспринимать всерьез, а оружие будет использовано в случае их военного нападения на Россию и ее союзников.

В любом случае очевидно, заявления Путина были адресованы прежде всего США, чтобы принудить Вашингтон к конструктивным равноправным переговорам.

В этой связи редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: Как отреагирует Америка на «Кузькину мать» Путина?

Варианты ответов:

Сбавит обороты и перейдёт к интенсивным переговорам с Кремлём под давлением напуганной Европы

Продолжит давить на Путина до окончательной победы над Москвой, не считаясь с мнением союзников

Скоро сама ослабнет и лишится статуса мирового гегемона

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Москва, служба информации РИА «Новый День»

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