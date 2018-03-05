МТС и «Мегафон» снова попались на завышении цен на внутрисетевой роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверила отчеты операторов связи МТС и «МегаФон» об отмене «внутрисетевого» роуминга и установила, что представленные отчеты не соответствуют необходимым требованиям. Как сообщила пресс-служба ведомства, предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена.

В то же время «введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона также необосновано», – подчеркнули в ФАС.

Комментируя эту ситуацию, заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин напомнил, что ранее ведомство направило предупреждения в адрес операторов связи об устранении экономически, технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона.

«Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов», – подчеркнул Голомолзин.

Он также отметил, что 23 января ФАС направила в адрес МТС разъяснение о недопустимости ухудшения положения потребителей и отсутствии для этого экономических оснований.

«Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 рублей в сутки за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома» на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали», – обратил внимание Голомолзин.

В этой ситуации, по его словам, ФАС приняла решение о возбуждении в отношении МТС и «Мегафон» дел о нарушении антимонопольного законодательства. Предполагается, что по итогам их рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что оценка предложений компании ВымпелКом (работает под брендом «Билайн») продолжается, решение будет принято в ближайшие дни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

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