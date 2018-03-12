ФАС уличила «Билайн» в завышении цен на роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»). Как уточнила пресс-служба ведомства, предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена.

Ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении экономически, технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов.

«Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении «большой тройки» дел о нарушении антимонопольного законодательства», – сообщил замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин.

По его словам, по итогам рассмотрения дела, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС уличила в аналогичном нарушении МТС и «Мегафон».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.18

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