Выборы-2018: Италии грозит новый политический кризис

Амбиции Италии занять место Великобритании в ЕС и стать третьей по значимости страной в Евросоюзе наряду с Германией и Францией вновь оказались под угрозой. По итогам парламентских выборов ни одна из политических сил не смогла себе обеспечить уверенное большинство, которое позволило бы без проблем сформировать новое правительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по оценке российских экспертов, выступавших сегодня на пресс-конференции в Москве, вариант нового «недееспособного» кабинета министров в Италии вполне вероятен, что может привести к новому политическому кризису в стране.

После подсчета 98% избирательных бюллетеней в нижнюю палату итальянского парламента правоцентристская коалиция из «Лиги Севера» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братьев Италии» Джорджо Мелони получает 37%. В верхней палате правоцентристы набирают 37,5% голосов. «Движение 5 звезд» на выборах в палату депутатов и сенат лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,5% и 32,1% голосов соответственно. Далее следует левоцентристская коалиция и ведущая в ней правящая до последнего времени Демократическая партия, которая набирает 22,9% и 23% в верхнюю и нижнюю палаты национального парламента.

Комментируя итоги выборов в Италии, научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Прорва РАН Агнесса Авилова отметила, что есть основания полагать, что Италию ожидает очередной политический кризис, пересмотр избирательного закона и новые выборы.

«Страна, пройдя пятилетний избирательный цикл, вернулась к исходному положению, которое возникло в феврале 2013 года. С той разницей, что тогда впереди были левоцентристы, а сейчас со значительным перевесом правоцентристы», – обратила внимание эксперт.

При этом Авилова добавила, что ситуация прояснится только в конце марта. Президент должен назначить премьер-министром руководителя той политической силы, которая получила большинство на выборах, но в данной ситуации это сделать проблематично.

«23-24 марта парламент по Конституции должен собраться на свое первое заседание. В каждой палате должен быть избран председатель этой палаты и должны будут быть сформированы парламентские группы. Вот здесь начнется процесс формирования правительства путем всевозможных переговоров. До этого момента прогнозировать, как пойдет этот процесс, достаточно сложно», – сказала она.

Профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России Татьяна Зонова считает, что действующему президенту Италии Серджу Маттарелле будет очень сложно сформировать новое правительство.

«Правоцентристы взяли 37% голосов на выборах, но для формирования правительства это всё равно мало. Сейчас придется вести переговоры о создании более широкой коалиции, это тоже большой вопрос, потому что есть большие противоречия между «Лигой Севера», движением «Пять Звезд» и Демократической партией, которая действительно проиграла эти выборы. Президенту придется проделать очень тяжелую работу с попыткой формирования каких-то коалиций на основе компромиссов», – сказал Зонова.

По мнению Авиловой, каким бы ни был состав нового правительства, Италию ожидает сложный период.

«Какое бы ни было правительство, оно не будет ровным, им будет сложно управлять. Победить на выборах – это одно, а создать прочную силу, опирающуюся на парламентское большинство – нет. Оно (правительство) может оказаться просто недееспособным в плане реального управления страной», – высказала опасения эксперт.

При этом, как считает Зонова, парламентские выборы и сложная внутриполитическая обстановка не повлияют на отношения между Италией и Россией.

«В Италии практически все политические силы хорошо относятся к России. Здесь есть и чисто итальянский интерес, поскольку страна лишена ресурсов и получает 50% газа из России. Это им необходимо и выгодно, и они этим очень дорожат. Не случайно, после 2014 года санкций и так далее, Ренци (Маттео Ренци – бывший председатель Совета министров Италии) был первым лидером, который приехал в Москву и встречался с Путиным», – сказала она.

В то же время эксперты обратили внимание, что какими бы хорошими не были отношения между Москвой и Римом, Италия всегда будет руководствоваться собственными интересами.

«Заблуждаться по поводу даже больших друзей не стоит. У них есть свой геополитический экономически выбор, и Италия ему верна. Это залог её стабильности. Никаких больших перемен и ожиданий быть не может», – подчеркнул ведущий научный сотрудник отдела сравнительных исследований Института социологи РАН Вячеслав Коломиец.

Москва, Мария Вяткина

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