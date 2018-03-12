Мэрия Москвы разрешила Удальцову публично обсудить итоги выборов-2018

Мэрия Москвы согласовала митинг лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по итогам президентских выборов. Как сообщила пресс-служба движения, акция пройдет 19 марта на Суворовской площади.

Заявители подавали уведомление о проведении митинга на Пушкинской площади, однако после проведения переговоров сочли возможным провести акцию на Суворовской площади.

«Нам нужна площадка, где люди смогут высказать свое мнение о выборах президента, которые пройдут 18 марта. Суворовская площадь находится в центре города, рядом с метро, поэтому нас устраивает данная площадка. Все будет зависеть не от конкретного места, а от активности наших граждан», – прокомментировал Удальцов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.18

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