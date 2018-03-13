СМИ раскрыли скандальные подробности семейной жизни Павла Грудинина

За считанные дни до завершения президентской кампании в прессе продолжают всплывать скандальные факты из биографии кандидата на пост главы государства от КПРФ Павла Грудинина. СМИ стали известны неоднозначные подробности семейной жизни «красного директора», пишут «Аргументы недели».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Новый скандал разразился вокруг кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. На этот раз директор Совхоза им. Ленина не смог утаить от общественности некоторые сомнительные нюансы личной жизни. Как пишет «Экспресс газета», аграрий предпочел своей жене, матери их двух взрослых детей, молодую женщину, с которой не только закрутил роман за спиной супруги, но и опять стал отцом.

О том, что тайное, в конце концов, станет явным, сигнализировала даже посвященная бизнесмену статья в Википедии, где в разделе «Личная жизнь» можно прочесть о наличии у господина Грудинина двух сыновей и двух дочерей. Однако в зарегистрированном браке с женой Ириной были рождены лишь сыновья.

Оставить в секрете вторую, «теневую» часть своего многочисленного семейства, кандидату от КПРФ не удалось. В январе 2018 года в сети появилось видео, на котором Грудинина можно заметить в обществе молодой женщины и двух девочек-близняшек. Все они регистрируются на рейс в аэропорту, ожидая вылета в VIP-зале. В конце ролика Павел Грудинин вместе со второй семьей находится в зоне прилета аэропорта, вернувшись в Россию после поездки за границу.

Как оказалось, политик ушел от жены, с которой прожил почти треть века, к 31-летней Ксении Кутюхиной, ранее работавшей юристом в том самом Совхозе им. Ленина.

Другие СМИ также не оставили без внимания этот скользкий факт и без того небезупречной биографии бизнесмена. Как выяснило сетевое издание Super, свою связь с симпатичной блондинкой он скрывал от жены более четырех лет.

Сама Ксения из семьи учителей, выросла в Пятигорске. Получив в Москве высшее юридическое образование, она вскоре нашла работу в грудининском совхозе. Там на корпоративе она приглянулась клубничному королю, после чего в ее жизни началась счастливая полоса: она перестала работать, стала жить в пятикомнатных хоромах и родила. Жители совхоза, знакомые с ситуацией, прозвали разлучницу «Ягодкой».

Естественно, скандал после такой рокировки у семейного очага бизнесмена стал лишь делом времени. Родители Кутюхиной были в шоке от такой новости – отец Ксении потребовал от дочери немедленно разорвать все связи с женатым мужчиной.

Расходиться Ксения и не подумала, объяснив родителям, что ее гражданский муж обещал развестись со своей возрастной женой.

Последняя долгое время даже не подозревала о «другой». Грудинин в духе истинного конспиролога не разрешил Ксении показывать детей на людях и отказался давать им свои фамилию и отчество. Но спустя четыре года тайных встреч и жизни на две семьи законная жена Ирина узнала правду. Для немолодой женщины это был серьезный удар в спину. Ирина все же попыталась сохранить многолетние отношения, пообещав мужу обратиться в суд и заняться разделом бизнеса, если он не прекратит эту порочащую репутацию семьи Грудининых связь. Делить, конечно, было что – известно, к примеру, что на Ирину оформлена серьезная недвижимость в Лондоне. Умение считать деньги всегда было одним из главных талантов предпринимателя – прикинув, что развод нанесет огромные потери для семейного бизнеса, он на какое-то время перестал навещать любовницу. Но затем страсть взяла свое, и политик все-таки сумел заставить Ирину, не поднимая шума, разойтись без регистрации развода. Теперь он в удовольствие живет с молодой Ксенией, иногда, впрочем, оставаясь ночевать и у законной жены.

С какой-то житейской стороны понять мужчину можно – новая избранница младше его на целых 26 лет. В этом отношении жена-сверстница кандидата в президенты РФ, естественно, проигрывает. Но продолжать при этом использовать женщину, прожившую с ним более 30 лет, в постыдном качестве гаранта сбережения бизнес-активов да ради редких встреч «по старой памяти», для порядочного человека было бы аморально. Особенно для того, кто намерен в будущем отвечать за всю страну.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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