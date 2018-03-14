Запасной выход: после выборов Грудинин пойдет в губернаторы

Кандидат в президенты России Павел Грудинин после 18 марта собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Московской области. Об этом сообщил один из наблюдателей, выложив в Сеть видео с листовками, подготовленными к осенней губернаторской кампании.

Скандальный ролик был опубликован в инстаграм-аккаунте пользователя Gringorusso. Скриншоты с него широко разлетелись по блогам политической направленности. На видео четко видны листы бумаги с лозунгами «Грудинин – наш губернатор», «Гордость России – Опора Подмосковья», а также «КПРФ 09.09.18 Подмосковье выбирает» и портретом Павла Грудинина.

Как выяснили блогеры, видео снял Михаил Гуреев, член избирательного штаба Грудинина. Место съемки – Тверское районное отделение КПРФ, расположенное в Москве, в доме 56 по улице Тверской-Ямской.

Губернаторские амбиции нынешнего кандидата в президенты не стали большой неожиданностью – ранее эксперты уже предполагали такой вариант развития событий после 18 марта. Так, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в интервью «Ридусу» заявил, что основная задача Грудинина – «сторпедировать Воробьева на посту губернатора Московской области».

По мнению эксперта, Андрей Воробьев лишил муниципалитеты права перевода земли сельскохозяйственного назначения под строительство и аренду, вследствие чего бизнес Грудинина «накрылся медным тазом». Чтобы получить возможность его продолжать, Грудинин и нацелился на пост главы Подмосковья, резюмирует Матвейчев. Кстати, анонимные источники указывали на губернаторские планы бизнесмена практически с начала года.

Необходимо отметить, что на первоначальном этапе избирательной кампании такие мнения многими воспринимались, как попытка дискредитировать самого Грудинина – ведь на тот момент многие были уверены, что он реально претендует на высший государственный пост. Однако по мере роста числа допускаемых им ошибок губернаторские перспективы и связанные с ними бизнес-преференции стали выглядеть куда более реально.

«Итак, работники штаба Грудинина готовились бороться за власть народа, но выяснилось, что их обманывают: они просто помогают крупному бизнесмену решать его личные вопросы, – констатирует блогер fritzmorgen. – Могу только посочувствовать тем сторонникам Грудинина, для которых это стало сюрпризом. Было довольно забавно следить, как по мере взлёта новой звезды сдувались амбиции выступающих на его стороне политтехнологов».

Известный российский журналист Мария Юденич также считает, что Грудинин будет пытаться как-то легитимизироваться в области, чтобы решить свои проблемы.

«Вся эта затея с президентскими амбициями исключительно технологический ход, и – да – про это по ссылке тоже все верно», – пишет она на своей странице в Facebook.

По ее словам, бизнесмен уже пытался «прорваться» в область, только в 2017 году баллотировавшись сразу в три сельских Совета в своем родном Ленинском районе. В итоге Грудинин смог с трудом попасть только в один.

Вероятно, уже сейчас можно сделать вывод о том, что выдвижение Грудинина было большой ошибкой коммунистов. «Порядком приевшийся электорату Геннадий Зюганов выступил бы, пожалуй, ничуть не хуже своего экстравагантного протеже», – соглашаются блогеры.

В такой ситуации, скорее всего, в ближайшее время Грудинин заявится на конкурс в главы Московской области, где, как известно, сосредоточены его основные бизнес-активы. А как российские чиновники умеют совмещать административный ресурс с личными деловыми интересами, рассказывать в нашей стране никому не нужно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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