«США продолжат биться головой о кремлёвскую стену»: Европе нужно готовиться к войне

Коллективный запад, в том числе США, заметно активизировал давление на Россию после громких заявлений президента РФ Владимира Путина о наличии у РФ новейших видов вооружений, аналогов которым нет нигде в мире. Как считают большинство участников опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День», события продолжат развиваться именно в таком ключе.

Читателям было предложено ответить на вопрос «Как отреагирует Америка на «Кузькину мать» Путина?». В результате голосования 53,84% участников опроса высказали мнение, что Америка продолжит давить на Путина до окончательной победы над Москвой, не считаясь с мнением союзников. Лишь 4,34% высказали надежду, что Вашингтон сбавит обороты и перейдёт к интенсивным переговорам с Кремлём под давлением напуганной Европы. В то же время 40,2% респондентов считают, что США скоро сами ослабнет и лишатся статуса мирового гегемона.

При этом читатели РИА «Новый День» высказали собственные суждения относительно перспектив развития ситуации: «Только мировой валютный кризис усмирит Запад», «США продолжат биться головой о кремлёвскую стену», «Америка поставит железный занавес», «Продолжит идеологические диверсии против России, по возможности определяя уязвимости во внутренней политике» и «Доведет до войны в Европе».

«А мне глубоко начхать, как она (Америка) отреагирует, главное у нас есть чем ответить в случае чего», – оптимистично отметил еще один из участников опроса.

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» со 2 по 16 марта. В голосовании приняли участие 2282 респондента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

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